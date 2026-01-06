Test Truck Driver: The Dutch Connection (PS5) - Un voyage amer à travers les Pays-Bas

Publié le: 06/01/2026 @ 17:23:46: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Truck Driver: The Dutch Connection est une nouvelle tentative du studio néerlandais SOEDESCO pour offrir aux joueurs une simulation de camion relaxante capable de rivaliser avec les géants du genre comme Euro Truck Simulator. Ce nouvel opus est sorti avec la promesse de graphismes améliorés, d'un monde plus vivant et d'une histoire plus captivante mettant en scène un jeune conducteur, Lucas, et son mentor, Felix. Malheureusement, la réalité est bien moins réjouissante : au lieu d'une paisible balade sur les autoroutes néerlandaises, nous avons eu droit à un véritable cauchemar technique. Au premier abord, le jeu semble prometteur. Les graphismes sont nets, les camions sont bien modélisés et les villes comme la campagne environnante possèdent un charme indéniable. Les développeurs utilisent l'Unreal Engine 5, qui vise un éclairage réaliste et des détails environnementaux soignés. L'accompagnement musical est une agréable surprise : il contribue à créer une atmosphère apaisante lors des longs trajets. Le concept reste le même que dans le précédent opus : vous effectuez diverses livraisons, établissez des contacts avec vos clients et vous forgez progressivement une réputation de chauffeur fiable. Malheureusement, au moment même où le plaisir de conduire commençait, les problèmes ont surgi. Dans notre cas, le jeu souffrait de problèmes techniques importants qui le rendaient pratiquement injouable. Après quelques minutes, la caméra s'est complètement immobilisée, nous empêchant de suivre la circulation ou de manœuvrer correctement le camion. Redémarrer le jeu ou modifier les paramètres n'y a rien fait. Et lorsque nous avons tenté de charger une sauvegarde, le jeu s'est lancé, mais l'image est restée noire et figée. Impossible de bouger, impossible d'ouvrir le menu, rien. Juste le silence, l'obscurité et l'obligation d'éteindre le jeu de force.
