Atlas de Boston Dynamics n'est plus un prototype : l'avenir des robots est désormais une réalité.

Atlas de Boston Dynamics n'est plus un prototype : l'avenir des robots est déso...
Publié le: 06/01/2026 @ 16:05:31: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa présentation de la version finale d' Atlas au CES 2026 marque une étape très attendue par de nombreux acteurs du secteur. L' entrée en production du robot ouvre une nouvelle ère pour Boston Dynamics , qui ambitionne de l'intégrer dans des contextes opérationnels réels et, à terme, dans notre vie quotidienne . Le premier groupe à le recevoir comprend Hyundai et Google DeepMind , deux entreprises qui collaborent depuis longtemps avec la société et qui auront l'opportunité de tester immédiatement ses capacités. Boston Dynamics décrit la dernière version d' Atlas comme un robot conçu pour une utilisation industrielle continue , avec un accent particulier sur la constance et la fiabilité . Le robot peut fonctionner de manière autonome, par téléopération ou via une interface sur tablette , offrant ainsi différents modes de fonctionnement. Selon l'entreprise, l'Atlas atteint une extension maximale de 2,28 mètres , soulève jusqu'à 50 kilogrammes et reste opérationnel entre -20 et 40 degrés . La combinaison de ces caractéristiques permet son utilisation dans une grande variété d'environnements, des entrepôts aux chaînes de production.

Le développement du robot a débuté en 2011 dans le cadre du programme DARPA et a connu de nombreuses améliorations. Le passage de l'hydraulique à l' électrique en 2024 a constitué l'un des changements les plus importants, suivi d'une démonstration consacrée à la manipulation de composants automobiles. Hyundai prévoit d'intégrer Atlas à ses usines en 2028 pour les tâches liées aux composants. L'entreprise entend étendre son utilisation en 2030 , notamment aux opérations répétitives et aux tâches nécessitant des charges lourdes. Google DeepMind utilisera Atlas pour intégrer les modèles de Gemini Robotics au système de contrôle du robot, une initiative visant à améliorer ses capacités de prise de décision. L'association de matériel et de modèles d'IA confère à ces premiers déploiements une importance particulière. Le lancement de la production d'Atlas ne répond pas aux nombreuses questions qui entourent l'avenir de la robotique industrielle, mais il offre un aperçu concret de la manière dont les entreprises prévoient d'exploiter ces outils dans les usines au cours des prochaines années.

