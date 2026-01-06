Avec Gemini sur Google TV, les interfaces seront bien meilleures

Les interfaces des téléviseurs connectés sont souvent surchargées et peu intuitives, et même les fabricants en sont conscients . C'est pourquoi, lors du CES 2026 , Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités Gemini conçues pour simplifier l'expérience Google TV, non seulement sur les téléviseurs, mais aussi sur des appareils comme les projecteurs. Parmi les principales nouveautés, on trouve une nouvelle interface visuelle , conçue pour explorer les sujets d'intérêt de manière plus riche et plus immédiate. Gemini peut adapter ses réponses aux questions des utilisateurs en intégrant des images, des vidéos et des actualités sportives en temps réel. Pour les sujets plus complexes, les sections « Insights » (dont le nom italien reste à confirmer) proposent des présentations narratives et interactives, conçues pour être accessibles à toute la famille.
Une autre innovation importante concerne la gestion des paramètres , qui est l'un des éléments les plus utiles. Grâce au langage naturel, il sera possible d'éviter les menus traditionnels et complexes : il suffira de dire des phrases comme « l'écran est trop sombre » ou « le dialogue est difficile à entendre » et Gemini ajustera automatiquement l'image et le son. Gemini est également disponible sur Google Photos , vous permettant de rechercher des personnes ou des moments précis dans votre photothèque directement depuis votre téléviseur. Grâce à Photos Remix, vous pouvez appliquer des styles artistiques en temps réel ou transformer vos souvenirs en diaporamas immersifs et cinématographiques. De plus, sur le plan créatif, Google introduit l'intégration de Nano Banana et Veo , des outils qui permettent de réinventer ses photos personnelles ou de créer du contenu multimédia original directement sur son écran de télévision.
Les nouvelles fonctionnalités seront d'abord disponibles sur certains appareils TCL , avant d'être déployées sur d'autres appareils compatibles Google TV dans les prochains mois . Il faudra patienter pour obtenir des informations plus détaillées sur ce déploiement.
