Windows 11 : Copilot peut analyser les fenêtres d’application

Copilot a longtemps été critiqué, notamment pour son caractère trop agressif, chaotique et mal conçu. Microsoft continue d'améliorer son assistant en y intégrant de nouvelles fonctionnalités, dont une est déjà en cours d'intégration. Windows 11 intègre une nouvelle fonctionnalité appelée Copilot, qui permet aux utilisateurs de survoler une application en cours d'exécution dans la barre des tâches pour ouvrir une fenêtre les dirigeant vers Copilot. Ils peuvent ainsi interroger l'IA, par exemple, sur la manière de répondre à un e-mail ouvert dans Outlook. Cette nouvelle fonctionnalité a d'abord été repérée sur un ordinateur Copilot+ équipé d'un processeur Intel Lunar Lake, mais Microsoft la déploie actuellement auprès de tous les utilisateurs de Windows 11. Elle sera donc également disponible sur les appareils AMD et Intel standard. Cette fonctionnalité est intégrée à la mise à jour Windows 11 KB5072033. Elle est activée par défaut, mais peut être désactivée ultérieurement dans les paramètres. L'option apparaît lorsque vous survolez l'icône d'une application ouverte dans la barre des tâches. Cela concerne la quasi-totalité des programmes, y compris les VPN. Elle apparaît également pour les applications dont le contenu est protégé par DRM, comme Netflix, bien que la fonctionnalité ne soit pas pleinement opérationnelle dans ces cas-là.
Une fois la fenêtre partagée, Copilot analyse son contenu grâce à une intelligence artificielle basée sur le cloud. Il peut lire ce qui est affiché et fournir des indications. Cependant, il ne peut pas naviguer vers d'autres éléments de l'application, cliquer ou parcourir l'interface. Copilot Vision fonctionne en mode lecture seule et en mode dictée : il voit exactement ce que voit l'utilisateur. Lors de tests effectués par un journaliste de Windows Latest, Copilot a pu suggérer où cliquer pour répondre à un e-mail ou le supprimer. Dans ces situations, le curseur s'activait et les éléments appropriés étaient sélectionnés à l'écran. Cependant, des erreurs ponctuelles sont survenues lorsque Copilot suggérait des boutons absents de la vue. L'entreprise précise que cette fonctionnalité est incompatible avec les contenus sensibles ou protégés. L'intégration de Copilot à la barre des tâches est gérée par une API système Windows appelée Windows.UI.Shell.ShareWindowCommandSource. Conçue initialement pour les applications de messagerie instantanée comme Microsoft Teams afin de permettre le partage de fenêtres, elle est également utilisée par Microsoft pour Copilot. Cette API est une fonctionnalité restreinte, ce qui signifie que tous les développeurs ne peuvent pas l'utiliser. L'approbation de Microsoft et un accès spécial sont requis. Cela permet à Copilot d'utiliser cette fonctionnalité, contrairement à d'autres applications ou outils d'IA qui ne peuvent pas le faire sans l'approbation de Microsoft.
Les utilisateurs qui ne souhaitent pas voir l'option « Partager avec Copilot » peuvent la désactiver. Dans les paramètres système, accédez à Personnalisation, puis à Barre des tâches, et développez la section « Comportement de la barre des tâches ». Une nouvelle option permettant de partager des fenêtres depuis la barre des tâches y est disponible. Vous pouvez choisir de limiter le partage aux applications de communication comme Teams ou Zoom, ou de le désactiver complètement. Le paramètre par défaut active le partage pour toutes les applications, ce qui explique l'apparition soudaine de cette nouvelle fonctionnalité pour de nombreux utilisateurs.
