Les premiers ordinateurs portables équipés du processeur Snapdragon X2 Elite ont été annoncés.

En septembre, Qualcomm a dévoilé les processeurs Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme, des puces pour ordinateurs portables que l'entreprise a présentées comme « les processeurs les plus rapides et les plus économes en énergie pour PC Windows ». Qualcomm affirmait qu'ils étaient capables de concurrencer sérieusement Intel et AMD. Au CES 2026, les premiers ordinateurs portables équipés non seulement de ces puces, mais aussi du Snapdragon X2 Plus, deux nouvelles solutions destinées à des appareils plus abordables, seront présentés. Les ordinateurs portables dotés du Snapdragon X2 Elite et les modèles basés sur le X2 Plus devraient arriver vers la fin du premier trimestre. Cependant, Qualcomm ne communique plus de prix précis, contrairement à 2024, année où l'entreprise avait annoncé son intention de ramener le prix des ordinateurs portables équipés de processeurs Snapdragon X à 700 dollars.
Cette approche semble logique, compte tenu de la pénurie mondiale de RAM qui provoque actuellement des fluctuations des prix des PC. De ce fait, les utilisateurs sont contraints de surveiller les prix que les fabricants d'ordinateurs portables annonceront (ou non) tout au long de la semaine. Par ailleurs, les processeurs Plus à 10 et 6 cœurs possèdent moins de cœurs que les versions Elite, qui en comptent respectivement 18 et 12. Cependant, Qualcomm affirme que, même dans cette configuration, ils surpassent les processeurs Intel Lunar Lake et Arrow Lake, pourtant économes en énergie, tant en termes de performances du processeur que d'efficacité énergétique. Ainsi, les ordinateurs portables basés sur cette plateforme, sans constituer une révolution, vont assurément dynamiser la concurrence.
Cette approche semble logique, compte tenu de la pénurie mondiale de RAM qui provoque actuellement des fluctuations des prix des PC. De ce fait, les utilisateurs sont contraints de surveiller les prix que les fabricants d'ordinateurs portables annonceront (ou non) tout au long de la semaine. Par ailleurs, les processeurs Plus à 10 et 6 cœurs possèdent moins de cœurs que les versions Elite, qui en comptent respectivement 18 et 12. Cependant, Qualcomm affirme que, même dans cette configuration, ils surpassent les processeurs Intel Lunar Lake et Arrow Lake, pourtant économes en énergie, tant en termes de performances du processeur que d'efficacité énergétique. Ainsi, les ordinateurs portables basés sur cette plateforme, sans constituer une révolution, vont assurément dynamiser la concurrence.
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-01La Chine considère la réunification avec Taïwan comme inévitable. Un monde sans processeurs se rapproche.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité