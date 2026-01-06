Se connecter  
Ghost Player : Sony brevète une assistance IA pour les joueurs
Publié le: 06/01/2026 @ 15:51:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosSony a déposé un brevet pour une nouvelle technologie permettant de jouer aux jeux PlayStation de manière partiellement ou totalement autonome grâce à l'intelligence artificielle. Ce système, baptisé « Ghost Player », permettrait aux joueurs d'activer un double de leur personnage généré par l'IA. Ce double pourrait soit proposer une solution à une section spécifique du jeu, soit la terminer entièrement. Le brevet a été déposé en septembre 2024 et publié cette semaine dans un rapport international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). L'IA serait entraînée sur du contenu de jeu existant et non à partir d'entrées prédéfinies. Ce système rappelle le service d'aide aux jeux de la PS5, qui fournit déjà aux joueurs des indices pour les énigmes et les défis. Sony ne prévoit pas de déploiement immédiat et l'utilisation de cette technologie dans de futures consoles reste incertaine.
