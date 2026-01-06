Les prix de la RAM vont augmenter de 50 % début 2026.

La pénurie de DRAM devrait s'aggraver prochainement. Un nouveau rapport suggère que les prix contractuels de la DRAM pourraient augmenter de 50 % au premier trimestre 2026. Face à cette situation, les fabricants s'empressent de conclure des accords à long terme avec les fournisseurs de mémoire, car la hausse constante des prix contractuels les contraint à acheter des composants à des tarifs toujours plus élevés. Il semblerait que la plupart des fabricants de PC grand public ne disposent plus que de quelques semaines de stock de DRAM, après quoi ils seront obligés d'acheter de la RAM au nouveau prix et d'augmenter ensuite le coût de leurs produits finaux pour compenser ces dépenses.
Parallèlement, le marché entame un nouveau cycle de renouvellement suite aux annonces du CES 2026, incitant les entreprises à conclure des contrats à long terme pour toute l'année. Cependant, le marché étant actuellement favorable aux vendeurs, les fabricants de PC devront probablement payer des prix élevés pour répondre à la demande des consommateurs. Le problème est que la hausse des prix entraînera une baisse de la demande : tout le monde ne peut pas s'offrir un ordinateur avec seulement 16 Go de RAM, et encore moins 32 Go ou plus. Par conséquent, les fabricants devront trouver un équilibre entre l'augmentation des prix et le maintien de la demande actuelle pour leurs produits finis. Et ce n'est que le début de l'année : les prix pourraient encore grimper dans un avenir proche, anéantissant littéralement le segment des PC d'entrée de gamme.
