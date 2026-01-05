Windows 11 humilié par XP dans un test comparatif

Depuis son lancement, Windows 11 a suscité des réactions vives et souvent tranchées. Les utilisateurs sont mécontents de sa lourdeur, de ses exigences matérielles restrictives, des modifications apportées à l'interface et du nombre croissant d'outils et de services promus par Microsoft. Ces critiques reviennent régulièrement, et la dernière vidéo publiée par le youtubeur TrigrZolt ne fait qu'attiser les tensions en comparant six générations de Windows dans un test de performance direct. L'expérience a comparé Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 et 11, ce dernier système d'exploitation arrivant dernier dans presque tous les scénarios de test. Le test a été réalisé sur six ordinateurs portables Lenovo ThinkPad X220 identiques, équipés d'un processeur Intel Core i5-2520M, de 8 Go de RAM et d'un disque dur de 256 Go. Chaque ordinateur exécutait une version différente de Windows, la dernière version prise en charge étant disponible. Dès ce stade, de sérieuses inquiétudes se font jour. Windows 11 n'est pas officiellement pris en charge sur cette configuration matérielle, et l'utilisation d'un disque dur lent jette une lumière très défavorable sur ce système d'exploitation moderne. Néanmoins, le test a été réalisé, et son auteur a souligné qu'il revêtait une dimension plus comparative et historique que pratique.
Le premier test portait sur le temps de démarrage du système. Windows 8.1 a obtenu les meilleurs résultats, tandis que Windows 11 a été le plus lent. Il est important de noter que Windows 8.1, 10 et 11 utilisent une fonctionnalité de démarrage rapide absente des versions précédentes. Malgré cela, le système le plus récent n'a pas pris l'avantage. Des problèmes d'initialisation de la barre des tâches ont également été constatés au démarrage de Windows 11. Il s'agit d'un problème connu, signalé à de nombreuses reprises depuis la sortie du système, et qui demeure non résolu. L'étape suivante du test portait sur l'utilisation du disque. Windows XP s'est avéré imbattable, occupant le moins d'espace après l'installation d'un ensemble identique d'applications. Windows 11 a obtenu des résultats nettement inférieurs, sans toutefois être le pire dans l'ensemble. Une empreinte système plus importante est liée à la présence de services, de fonctionnalités et de composants supplémentaires fonctionnant en arrière-plan. Des différences encore plus marquées sont apparues lors de l'analyse de l'utilisation de la RAM en veille. Windows XP nécessitait moins d'un gigaoctet, tandis que Windows 11 dépassait les 3 Go, approchant parfois les 4 Go.
Le test suivant mesurait le nombre d'onglets de navigateur pouvant être ouverts avant d'atteindre la limite de mémoire de 5 Go. En raison de l'absence de prise en charge des navigateurs modernes sur les systèmes anciens, le projet Supermium a été utilisé. Windows 11 a obtenu le score le plus bas, surpassant même Windows XP, qui a finalement planté à cause de problèmes de fichier d'échange. Les tests comprenaient également les temps de lancement d'applications populaires, l'exportation de fichiers audio avec Audacity et le rendu vidéo. Dans la plupart de ces scénarios, Windows 11 s'est classé dernier ou presque. En revanche, pour le rendu vidéo, Windows 10 a dominé, tandis que les systèmes plus anciens n'ont pas pu exécuter le logiciel. Lors du test d'autonomie, Windows 11 a consommé la batterie en premier, et Windows XP en dernier. Cependant, les différences étaient minimes, se résorbant en quelques minutes, ce qui limite la portée pratique de ce résultat. Le transfert de fichiers s'est mieux comporté, Windows 11 se classant deuxième derrière Windows 10. Lors du test d'analyse antivirus, le système s'est situé en milieu de tableau, derrière Windows 7.
Lors des tests de performances synthétiques, Windows 11 n'a pas réussi à se démarquer. Windows XP a dominé les tests monocœur, tandis que Windows 7 et Vista ont pris le dessus sur les tests multicœurs. Sur Geekbench, Windows 11 a obtenu de meilleurs résultats monocœur que Windows 10, mais a été devancé par Windows 10 sur les charges de travail multicœurs. CrystalDiskMark et Cinebench R10 n'ont pas non plus permis de réaliser de percées. Windows 11 s'est classé dans le tiers inférieur ou moyen du tableau, approchant rarement les leaders. Il est toutefois important de rappeler que Windows 11 fonctionnait sur du matériel qui n'a jamais été conçu pour les logiciels modernes, et l'absence de SSD fausse considérablement les résultats. Les différences pourraient être totalement différentes sur les ordinateurs portables actuels.
Finalement, TrigrZolt a désigné Windows 8.1 comme grand vainqueur, louant sa fluidité, la cohérence de son interface et sa réactivité, même s'il convient de rappeler que ce système a également été souvent critiqué durant son existence.
