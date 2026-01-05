Se connecter  
Des tests préliminaires du M5 Max sont apparus
Publié le: 05/01/2026 @ 18:25:06: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLa nouvelle année vient de commencer, et il est temps de se préparer au lancement des nouveaux processeurs Apple M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra, attendus au premier semestre. Sachant que le M5 de base a réalisé d'excellentes performances dans les benchmarks de jeux, avec un taux d'images par seconde 190 % supérieur à celui du M4 sur Cyberpunk 2077 (ray tracing activé), on peut aisément imaginer le potentiel du M5 Max. Heureusement, un benchmark préliminaire incluant ce jeu et un autre titre a fait son apparition en ligne, permettant d'estimer les performances attendues. D'après les données présentées, le M5 Max surpasse nettement le M4 Max et se révèle même plus rapide que la version mobile de la carte graphique NVIDIA RTX 5070 Ti.

L'utilisateur Reddit Cheap-Ability9453 a publié une comparaison de performances de différentes cartes graphiques NVIDIA pour PC et ordinateurs portables, les comparant à la M4 Max et à la future Apple M5 Max. Les tests ont été effectués sur Cyberpunk 2077 et Assassin's Creed Shadows en 1080p avec les paramètres graphiques au maximum. L'auteur affirme avoir obtenu ses données de Notebookcheck, et les performances estimées de la M5 Max sont basées sur les générations précédentes de puces Apple Silicon et les gains de performances moyens d'une génération à l'autre. D'après les résultats obtenus en jeu, la M5 Max semble nettement plus puissante que la M4 Max. Sur Cyberpunk 2077, elle a atteint 125 images par seconde, soit 47 % de plus que la M4 Max. Cependant, il ne s'agit que de résultats de benchmarks approximatifs.
