Test Ultimate Zombie Defense (Xbox Series X) - Un portage console tardif amputé du multijoueur

Test Ultimate Zombie Defense (Xbox Series X) - Un portage console tardif amputé...
Publié le: 05/01/2026 @ 16:42:04: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosUltimate Zombie Defense arrive sur consoles environ cinq ans après sa sortie sur PC. C'est un jeu de tir à deux joysticks en vue de dessus, avec quelques éléments de tower defense, dont le but principal est de placer diverses structures défensives sur le terrain. Le jeu nous oppose à des vagues de plus en plus dangereuses de toutes sortes de morts-vivants, que nous devrons repousser par tous les moyens. Commençons par le contexte : l’intrigue est assez prévisible et simpliste. Votre ville, autrefois paisible, est envahie par les zombies, et le joueur a une mission simple : localiser et détruire la source de l’infection. Un postulat narratif basique qui lance une histoire qui, cependant, ne se développe pas vraiment au fil des différents niveaux. Au début, vous avez le choix entre trois lieux, trois niveaux de difficulté et huit personnages (répartis en quatre classes). Le gameplay suit un schéma assez précis : chaque partie commence par une courte phase de préparation, durant laquelle vous pouvez acheter et placer différents types de structures défensives, comme des tourelles, des barbelés, des murs, etc., grâce à l'argent accumulé lors des vagues précédentes en éliminant des zombies. Cet argent peut être dépensé de deux manières : la première consiste à améliorer vos armes. Vous commencerez avec un pistolet assez faible que vous pourrez améliorer (dégâts supplémentaires, capacité de munitions, vitesse de rechargement). La seconde, et la plus importante, est la construction de défenses. Il peut s'agir d'obstacles, de murs, de clôtures, de pièges ou de tourelles manuelles ou automatiques. Ces structures peuvent être détruites ; un entretien régulier est donc nécessaire. L'un des principaux problèmes du jeu réside dans son gameplay, qui reste quasiment inchangé du début à la fin : les vagues d'ennemis s'enchaînent sans grande variété, les ennemis, malgré leur diversité en 12 types et quelques boss, présentent des schémas d'attaque assez similaires, et la construction de défenses devient vite automatique, car on comprend rapidement quelles structures sont viables et lesquelles ne le sont pas.
