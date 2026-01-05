Resident Evil 4 : une vidéo montre un niveau supprimé avec Ashley comme protagoniste.

Publié le: 05/01/2026 @ 16:13:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Une vidéo récente a révélé du contenu inédit de Resident Evil 4 : un niveau supprimé par Capcom avant la sortie finale du jeu. Il s'agit d'un prologue interactif complet, intitulé « Chapitre 0 », qui aurait mis Ashley Graham au centre de l'intrigue. La vidéo montre ce qui reste de cette section initiale, reconstituée à partir d'éléments et de fichiers encore présents dans les données du jeu. Cette découverte offre un éclairage unique sur les choix de développement du célèbre jeu d'horreur et de survie. D'après les informations disponibles, ce niveau aurait représenté l'arrivée d'Ashley au village au début de l'histoire, préfigurant les événements impliquant plus tard Leon. Le joueur aurait accompagné son compagnon lors d'une promenade à travers les bois et le long des chemins du village, jusqu'à leur fuite face aux Ganados, sans aucun combat. Le niveau était donc essentiellement narratif, basé sur des dialogues, des séquences scriptées et des cinématiques, conçu pour instaurer une ambiance et un contexte avant l'action proprement dite. La vidéo, créée en explorant directement les fichiers inutilisés du remake, révèle également le décor prévu : une zone rituelle et plusieurs chemins reliant la forêt au village. Malgré une reconstruction partielle, on y perçoit la structure des niveaux et le rythme que Capcom avait initialement imaginés pour l'introduction du jeu. Certains événements semblent avoir été soigneusement planifiés, signe que le prologue était déjà à un stade de développement avancé.
Un détail curieux renforce la crédibilité de cette découverte : une brève scène avec Ashley dans la forêt apparaît dans la deuxième bande-annonce officielle de Resident Evil 4, mais n’a jamais été intégrée à la version finale du jeu. Ce fragment, resté inexpliqué pendant des années, semble désormais directement lié au chapitre 0 supprimé. Capcom a finalement décidé de supprimer cette introduction, probablement pour des raisons de rythme ou de cohérence avec l'expérience finale. Grâce au travail de restauration et à la diffusion de la vidéo, il est toutefois possible de se faire une idée concrète de ce à quoi Resident Evil 4 aurait pu ressembler, offrant une perspective alternative centrée sur Ashley et enrichissant ainsi l'histoire du développement de l'un des épisodes les plus marquants de la série.
