Achèteriez-vous un BlackBerry en 2026 ? Click Communicator l’espère

Pour les nostalgiques de l'univers BlackBerry, voici Clicks Communicator , un smartphone qui fait revivre le clavier physique (tant regretté). L'idée nous vient de la même entreprise qui avait déjà remis au goût du jour les claviers physiques pour smartphones, mais sous forme d'accessoires. Cet appareil, prévu pour 2026 , est principalement commercialisé comme téléphone secondaire , bien qu'il puisse également fonctionner comme appareil autonome. Il fonctionne sous Android 16 et bénéficiera de cinq ans de mises à jour . Son format compact rappelle clairement les anciens modèles BlackBerry , dans une version modernisée. Le Communicator est plus compact que les smartphones classiques, avec un clavier physique occupant la partie inférieure, sous l' écran de 4 pouces . Ce format privilégie la communication textuelle et vocale, sans surcharger l'expérience utilisateur. Parmi les éléments les plus particuliers, la touche Prompt se distingue , équipée d'un voyant lumineux pouvant prendre différentes couleurs pour différencier les applications , les discussions de groupe et autres notifications. Sur le côté, on trouve également un interrupteur physique qui permet de couper le son de l'appareil ou d'attribuer d'autres fonctions de votre choix. Côté logiciel, Communicator utilise une interface personnalisée basée sur Niagara Launcher , conçue pour afficher les messages et les courriels provenant de plusieurs services dans un seul espace . La touche d'invite latérale permet également de démarrer rapidement un message vocal ou un enregistrement audio. L'entreprise évoque aussi d'éventuelles fonctionnalités d'intelligence artificielle , mais la priorité reste la gestion des messages.
La face arrière de l'appareil est remplaçable grâce à un couvercle interchangeable , un choix qui offre un minimum de personnalisation sans en complexifier la structure. La batterie de 4 000 mAh intègre des aimants compatibles avec la charge sans fil Qi2 , tandis que la prise audio 3,5 mm permet d'utiliser le Communicator avec des écouteurs classiques. La mémoire interne est de 256 Go , extensible via microSD , et le chipset est un modèle MediaTek 4 nm , sans plus de détails. Les cartes SIM physiques et les eSIM ne manquent pas , ce qui est utile pour ceux qui souhaitent l'utiliser comme un appareil indépendant. Le lancement est prévu pour 2026 au prix de 499 $ (environ 430 € ). Les précommandes débutent à 199 $ (environ 180 € ) et permettent de bénéficier d'un prix final de 399 $ (environ 340 € ). Vous pouvez également opter pour un paiement comptant de 399 $ et recevoir deux coques arrière supplémentaires. Dans un paysage où le design des smartphones tend à se standardiser , se retrouver face à un appareil aussi singulier est presque amusant, tant il s'obstine à défendre une certaine conception de l'usage quotidien, celle qui n'hésite pas à revenir à la saisie de vrais boutons pour répondre à un message. Il doit bien y avoir une raison à la disparition de Blackberry, et aussi nostalgique soit-elle, l'idée du Clicks a peu de chances de devenir un succès commercial . Nous serions évidemment ravis de nous tromper.
La face arrière de l'appareil est remplaçable grâce à un couvercle interchangeable , un choix qui offre un minimum de personnalisation sans en complexifier la structure. La batterie de 4 000 mAh intègre des aimants compatibles avec la charge sans fil Qi2 , tandis que la prise audio 3,5 mm permet d'utiliser le Communicator avec des écouteurs classiques. La mémoire interne est de 256 Go , extensible via microSD , et le chipset est un modèle MediaTek 4 nm , sans plus de détails. Les cartes SIM physiques et les eSIM ne manquent pas , ce qui est utile pour ceux qui souhaitent l'utiliser comme un appareil indépendant. Le lancement est prévu pour 2026 au prix de 499 $ (environ 430 € ). Les précommandes débutent à 199 $ (environ 180 € ) et permettent de bénéficier d'un prix final de 399 $ (environ 340 € ). Vous pouvez également opter pour un paiement comptant de 399 $ et recevoir deux coques arrière supplémentaires. Dans un paysage où le design des smartphones tend à se standardiser , se retrouver face à un appareil aussi singulier est presque amusant, tant il s'obstine à défendre une certaine conception de l'usage quotidien, celle qui n'hésite pas à revenir à la saisie de vrais boutons pour répondre à un message. Il doit bien y avoir une raison à la disparition de Blackberry, et aussi nostalgique soit-elle, l'idée du Clicks a peu de chances de devenir un succès commercial . Nous serions évidemment ravis de nous tromper.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité