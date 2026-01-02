Publié le: 02/01/2026 @ 15:54:17: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Préparez-vous à un véritable retour dans le passé ! The Temple of Elemental Evil est un de ces RPG « old-school » qui, même aujourd'hui, parvient à nous faire sourire comme une bande de vétérans autour d'une table de Donjons et Dragons… avant de nous faire grincer des dents devant un bug ou un choix de conception datant de 2003. C'est une adaptation vidéoludique ambitieuse et étonnamment fidèle des règles de Dungeons & Dragons 3.5, se déroulant dans le monde de Greyhawk , avec un système de combat au tour par tour parmi les plus « classiques » jamais vus sur PC. L'aventure de Temple of Elemental Evil nous transporte sur les terres de Flanaess, où le mal lié au culte de l'élémentalisme revient rôder autour d'un temple qui, par le passé, fut le théâtre de guerres et d'horreurs. Le cadre est volontairement classique : nous arrivons dans la région, sommes confrontés à des rumeurs, des soupçons et des problèmes de plus en plus concrets, et peu à peu, une mosaïque de factions, d'intérêts et de menaces se déploie devant nous, convergeant vers un point unique : le complexe souterrain qui donne son nom au jeu. C'est une intrigue « modulaire », au sens le plus noble du terme : elle nous offre un contexte solide et nous laisse la liberté de l'enrichir de notre propre style de jeu, de nos compagnons et de notre propre morale. Le récit ne recherche pas le spectaculaire moderne, préférant une construction progressive : de petites tâches, des explorations révélant de nouvelles connexions et un sentiment de danger grandissant à mesure que l’on comprend qu’il ne s’agit pas simplement de nettoyer un repaire de bandits. De ce fait, le jeu parvient souvent à transmettre cette impression d’une « campagne qui prend forme » : ce qui semble au départ un problème local devient un nœud dans un réseau plus vaste, et le temple cesse d’être un donjon pour devenir un organisme vivant, avec ses hiérarchies, ses rituels et ses intérêts qui s’entremêlent. Cela dit, il faut le dire : le rythme narratif n’est pas toujours limpide, et certaines transitions peuvent paraître plus « mécaniques » que captivantes, surtout si l’on s’attend à une écriture à la Planescape ou à une épopée comme Baldur’s Gate 2. Ici, l’accent est mis sur le respect de l’aventure et des règles, et non sur le style ou la direction narrative. Par moments, on a l’impression que l’histoire n’est qu’un prétexte pour descendre dans le temple. Quant à la langue, malheureusement Temple of Elemental Evil n'est pas localisé en français.
