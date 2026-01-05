Microsoft met fin à la version allégée de Windows 11. Une date précise a été annoncée.

Microsoft a confirmé la fin du support de Windows 11 SE, une version conçue pour les ordinateurs portables scolaires à bas prix et les établissements d'enseignement. Cette décision marque la fin d'un projet dont l'objectif initial était clair : fournir un système d'exploitation simplifié aux élèves et aux établissements scolaires, géré de manière centralisée par les administrateurs informatiques. Le support complet de Windows 11 SE prendra fin le 13 octobre 2026, et l'entreprise recommande d'anticiper la migration vers les éditions standard de Windows 11. Windows 11 SE a été lancé en 2021 en même temps que le Surface Laptop SE. Il s'agissait d'une version de Windows basée sur le cloud et conçue spécifiquement pour le secteur de l'éducation. Microsoft la destinait aux écoles primaires et secondaires, aux enseignants et aux équipes administratives. Le système limitait la liste des applications à celles approuvées par l'administrateur et sa philosophie générale reposait sur la simplicité et le contrôle. L'interface utilisateur a été simplifiée et ses fonctionnalités volontairement limitées. Windows 11 SE n'était pas destiné à remplacer la version complète du système sur les ordinateurs personnels ou professionnels. Cependant, il n'était ni aussi léger ni aussi flexible que les solutions concurrentes utilisées dans l'éducation.
Début 2026, Microsoft a modifié la documentation officielle relative au cycle de vie de Windows 11 SE. L'entreprise a confirmé que le système ne recevrait pas la mise à jour 25H2 prévue pour les autres éditions de Windows 11. Par conséquent, aucune nouvelle fonctionnalité ni amélioration ne sera disponible pour les utilisateurs, et le support se limitera aux correctifs de sécurité durant le cycle de vie actuel. Concrètement, cette décision implique la suppression progressive du système et la migration des solutions éducatives vers les versions standard de Windows 11, les services Windows 365 Éducation et les outils cloud de Microsoft. Les établissements scolaires utilisant Windows 11 SE ont reçu un signal clair : ils doivent entamer leur migration au plus vite. Windows 11 SE différait sensiblement de l'édition standard du système. Les applications ne fonctionnaient qu'en mode plein écran et le multitâche était réduit au minimum. Il était dépourvu de widgets système, du Microsoft Store et d'options de personnalisation avancées. Les fichiers utilisateur étaient enregistrés par défaut sur OneDrive, conformément à la nature cloud du système. Cette approche visait à simplifier la gestion du matériel scolaire et à alléger la charge de travail des administrateurs informatiques. Cependant, ces limitations sont rapidement devenues un obstacle pour les enseignants et les élèves en quête d'une plus grande flexibilité.
Windows 11 SE était une nouvelle tentative de Microsoft pour concurrencer la domination de Google sur le marché des ordinateurs portables scolaires abordables. ChromeOS s'est imposé avec succès dans les établissements scolaires depuis des années, grâce à sa simplicité, ses faibles exigences matérielles et son intégration poussée au cloud. Windows 11 SE était censé succéder à Windows 10 S, un échec commercial. Cependant, l'histoire s'est répétée. Le système n'a jamais bénéficié d'un large soutien de la part des fabricants de matériel, et le Surface Laptop SE est resté le seul appareil disponible à grande échelle. L'absence d'une offre matérielle complète et d'un avantage fonctionnel clair a scellé le sort du projet. L'arrêt du développement de Windows 11 SE ne devrait surprendre personne. L'entreprise se concentre de plus en plus sur les services cloud, l'intelligence artificielle et le marché des entreprises. L'éducation, bien que toujours présente dans son offre, n'est plus un domaine d'expérimentation système. Ces dernières années, Microsoft a également dû prendre des décisions difficiles en matière de personnel, notamment des réductions importantes dans ses divisions jeux vidéo et services aux consommateurs. Nombre de ces changements sont liés à l'automatisation et au rôle croissant de l'IA dans le développement et la maintenance des logiciels.
