« Microslop » est le nouveau nom viral de Microsoft car ils imposent l'IA à tout le monde

Publié le: 05/01/2026 @ 15:45:25: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft s'est vu affublé d'un nouveau surnom peu flatteur sur les réseaux sociaux, les utilisateurs protestant de plus en plus bruyamment contre la mise en œuvre agressive de l'intelligence artificielle par le géant de Redmond. Tout a commencé par un tweet du PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui a partagé ses espoirs concernant le développement de l'IA en 2026. Dans son message, il a exprimé sa conviction que la société devait dépasser les problèmes liés aux « projets de piètre qualité » dans le domaine de l'IA. Il estime que la technologie doit sortir de la phase de démonstrations spectaculaires, mais souvent inutiles. Le problème, c'est que les utilisateurs ne sont pas prêts à accepter l'IA telle que Microsoft tente de la promouvoir. L'entreprise intègre systématiquement des outils basés sur ChatGPT, comme Copilot, à quasiment tous ses produits, que les clients le souhaitent ou non. Cette approche brutale de l'IA a suscité une vague de critiques en ligne. Suite à la publication de Nadella, le hashtag « Microslop » — contraction ironique du nom de l'entreprise et du mot « slop » (soupe) — est devenu viral sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, Facebook, Reddit et Instagram, les utilisateurs ont vivement critiqué l'approche de Microsoft en matière d'intelligence artificielle, révélant le fossé entre la vision des géants de la tech et les attentes des consommateurs.

Les critiques soulignent que, malgré les promesses miraculeuses des applications de l'IA (de la guérison du cancer à la résolution du problème des voyages interstellaires), cette technologie génère en pratique principalement de la désinformation, des mèmes absurdes et, dans le pire des cas, est utilisée à des fins illégales. On s'inquiète également des licenciements massifs aux postes de début de carrière (jeunes employés) et de la hausse du prix de la mémoire vive due à l'énorme demande en puissance de calcul. Pour les utilisateurs ordinaires, l'IA n'a pas encore apporté d'avantages tangibles, ce qui remet en question la stratégie de Microsoft et d'autres géants de la technologie fascinés par cette technologie.
