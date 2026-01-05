YouTube est inondé de contenu pornographique. Les utilisateurs ont découvert une faille dans la modération.

YouTube fait face à un nouveau problème. La plateforme héberge des photos de profil et du contenu pornographique, facilement accessibles via son moteur de recherche. Ce problème a été signalé par l'utilisateur Reddit coreynj, qui a décrit un mécanisme permettant l'affichage de ces images après la saisie de certaines séquences problématiques. L'aspect le plus troublant de cette affaire est que ces images sont visibles non seulement par les utilisateurs connectés, mais aussi par ceux qui consultent YouTube sans compte. Cela ouvre l'accès à du contenu pornographique aux mineurs, quel que soit leur âge. Il suffit de saisir des termes de recherche comme « XXXX », « XXXX,XX,XXX,X,XXXXX,XXXXXX,XXXXXXXXX,XXXXXXXXX », « mmd r18 » ou « see through try on haul ». Les chaînes concernées ne publient généralement pas de vidéos pornographiques traditionnelles. Elles utilisent plutôt des photos de profil au contenu explicite réservé aux adultes. Ces images apparaissent dans les résultats de recherche et les commentaires, échappant ainsi à la modération. Certains comptes vont encore plus loin, en créant des playlists contenant de courts extraits à caractère érotique explicite. Ces contenus sont parfois mêlés à des vidéos neutres, dans le but apparent de tromper les algorithmes chargés de détecter les infractions au règlement. Les extraits les plus populaires cumulent des millions de vues, et les chaînes elles-mêmes peuvent rassembler des centaines de milliers d'abonnés.
L'analyse des profils révèle que nombre d'entre eux font la promotion croisée en partageant des liens vers les mêmes playlists et chaînes. Ce schéma suggère l'utilisation de bots ou de fermes de comptes organisées visant à diffuser massivement du contenu NSFW sur une plateforme associée à du contenu grand public et familial. Des utilisateurs signalent également pouvoir trouver des vidéos pornographiques et hentai complètes grâce à des termes de recherche spécifiques. Cela révèle un problème plus vaste qui ne se limite pas aux photos de profil. L'incident a été révélé alors que YouTube teste une nouvelle fonctionnalité qui floute automatiquement les vignettes des contenus pour adultes. Cette mesure vise à réduire l'exposition accidentelle à des contenus inappropriés pour les mineurs, mais la vulnérabilité actuelle démontre que les protections de la plateforme ne sont pas infaillibles. Les photos de profil demeurent un point particulièrement sensible car elles apparaissent dans de multiples contextes et ne sont pas soumises aux mêmes filtres que les vignettes vidéo. L'inaction dans ce domaine compromet l'efficacité des mesures de sécurité des utilisateurs annoncées.
Des journalistes spécialisés en technologie ont contacté Google pour obtenir des commentaires sur les pratiques décrites. Pour l'instant, l'entreprise n'a fourni aucune position officielle ni information concernant d'éventuels changements concernant la modération des photos de profil. En attendant que la situation soit clarifiée, le problème reste accessible à tous les utilisateurs, quel que soit leur âge ou leur statut de connexion.
