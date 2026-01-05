Quand sortira la PS6 ? Sony n'a toujours pas tranché.

La hausse des prix de la mémoire DRAM représente une menace réelle pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. Selon des analystes et des sources internes, le coût croissant de la mémoire est devenu l'une des principales incertitudes pesant sur le lancement de la prochaine génération de consoles. Tom Henderson, d'Insider Gaming, a récemment indiqué que Sony envisageait de reporter la sortie de la PlayStation 6, mais aucune décision n'a encore été prise. D'après les informations fournies par MLID, Sony dispose encore d'une marge de manœuvre importante. Le contrat avec AMD pour la production du nouvel APU, connu sous le nom de code Orion, court jusqu'à mi-2027 et se déroule actuellement comme prévu. Cela permet au constructeur japonais de s'adapter avec souplesse aux fluctuations du marché. En pratique, les décisions clés concernant la configuration matérielle finale, notamment la quantité et le type de mémoire DRAM, peuvent n'être prises que tard dans le cycle de vie du produit. Sony n'a pas besoin d'annoncer les spécifications finales aujourd'hui, car l'entreprise continue de surveiller si le marché de la DDR5 commence à se stabiliser.
La confusion autour de la PS6 a été alimentée par une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux. Tom Henderson, dans une réponse laconique, a clairement indiqué qu'il ne partageait pas les prévisions les plus pessimistes. Parallèlement, le site Moore's Law Is Dead n'a pas contesté les informations, se contentant de noter que des discussions concernant un possible report de la sortie ont effectivement commencé, ce qui signifie qu'aucun scénario n'est encore écarté. Sony et Microsoft analysent actuellement l'impact des pénuries de mémoire sur la future PlayStation et la nouvelle Xbox. Selon MLID, les prix de la mémoire vive DDR5 pourraient se normaliser avec le temps, réduisant ainsi le risque de bouleversements majeurs du calendrier. Les fabricants de consoles peuvent donc se permettre de continuer à surveiller le marché pendant encore un an. Dans ce contexte, la sortie de nouveaux systèmes fin 2027 ou début 2028 reste une possibilité réaliste. Un retard ne provoquerait toutefois pas forcément un mécontentement généralisé chez les joueurs. Le marché est de plus en plus prudent face à la hausse des prix du matériel, et la génération actuelle de consoles continue de bien se vendre.
Les analystes s'interrogent de plus en plus sur la demande pour la prochaine génération de consoles. Les prix de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X ont déjà augmenté, et une nouvelle hausse pourrait freiner l'enthousiasme de certains acheteurs. Même des caractéristiques techniques attrayantes ne suffisent pas toujours à justifier un prix d'entrée aussi élevé. D'après les fuites, la PS6 utilisera l'architecture RDNA 5, offrant des améliorations notables en matière de ray tracing et de techniques de mise à l'échelle d'image. Cependant, ce bond technologique pourrait s'avérer moins spectaculaire que lors des générations précédentes, notamment pour les joueurs disposant déjà d'un PC puissant.
