L'activation de Windows par téléphone n'est apparemment plus possible

Bien que Microsoft n'ait pas encore communiqué officiellement sur le sujet, des utilisateurs signalent que cette méthode ne fonctionne plus sur toutes les versions du système, y compris les plus anciennes. Jusqu'à présent, les personnes n'ayant pas accès à Internet pouvaient activer Windows par téléphone. Il suffisait d'aller dans les paramètres système, puis dans la section Activation, et de sélectionner l'option d'activation par téléphone. Cette méthode, décrite dans la documentation Microsoft, était fréquemment utilisée par les entreprises et sur les ordinateurs anciens. Les premiers signalements de problèmes d'activation de Windows par téléphone sont apparus il y a quelques semaines. Un utilisateur a demandé sur le forum officiel Microsoft Learn pourquoi l'activation par téléphone ne fonctionnait pas, alors même que la méthode était toujours proposée sur le site web d'assistance. D'autres utilisateurs ont ensuite signalé des problèmes similaires. Il ne s'agit pas d'un cas isolé. Comme le montrent des vidéos publiées par des utilisateurs, après avoir appelé le numéro d'activation Windows, un message vocal indique que cette méthode d'activation n'est pas disponible. Le système redirige alors l'utilisateur vers le site web de Microsoft, où seule l'activation en ligne est proposée. Étonnamment, les pages d'assistance officielles mentionnent encore l'option d'activation par téléphone. On ignore pour l'instant si le géant de Redmond a définitivement abandonné cette possibilité. Il existe peut-être d'autres raisons pour lesquelles l'activation du logiciel par téléphone est impossible.
Toutefois, si ces informations se confirment, cela signifiera définitivement la fin de l'activation hors ligne de Windows. Cela pourrait poser problème à certains utilisateurs, notamment en entreprise, dans les services ou avec des ordinateurs anciens. Il convient toutefois de prendre cette information avec précaution, car l'impossibilité d'activer Windows par téléphone peut être due à des restrictions régionales ou à l'arrêt du support de certaines versions du système. En pratique, par exemple, en Europe, il est possible d'activer Windows par téléphone, mais pas dans d'autres continents. L'activation de Windows en ligne est actuellement la méthode la plus simple et la plus rapide. Il vous suffit d'une connexion internet et d'une clé de produit ou d'une licence numérique valide associée à votre compte Microsoft. Pour activer Windows en ligne, accédez aux Paramètres, sélectionnez l'onglet Système, puis la section Activation. Vous y trouverez toutes les informations relatives à votre licence Windows. Si vous disposez d'une clé de produit à 25 caractères, sélectionnez l'option « Modifier la clé de produit » et saisissez-la dans le champ prévu à cet effet. Une fois la clé approuvée, le système se connectera automatiquement à Internet et tentera d'activer Windows. L'opération ne prend généralement que quelques secondes.
