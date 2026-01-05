Se connecter  
Moins de publicités dans Windows 11. Microsoft prend une mesure surprenante.
Publié le: 05/01/2026 @ 00:20:48: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a progressivement intégré à Windows 11 divers conseils, recommandations et éléments faisant la promotion de ses applications et services, ce qui peut être considéré comme une forme de publicité. De nombreux utilisateurs ont jugé cette pratique intrusive et accusent le géant de faire de la publicité pour ses produits de manière abusive. Cependant, il semblerait que Microsoft ait pris en compte les remarques de la communauté. Windows 11 propose diverses recommandations, suggestions et autres éléments, visibles à différents endroits du système, notamment dans le menu Démarrer. Le panneau de partage de fichiers, par exemple, affichait souvent des suggestions d'installation d'applications supplémentaires. Microsoft a visiblement pris en compte les critiques de la communauté et apporte des modifications à ce sujet. Comme l'a indiqué l'utilisateur @phantomofeart, Microsoft prépare des modifications aux paramètres de partage à proximité, l'équivalent d'AirDrop. Cette section sera simplifiée et renommée « Partager ». Le changement le plus important ne réside cependant pas dans le nom lui-même, mais dans une nouvelle option permettant de limiter l'affichage des publicités.

Jusqu'à présent, lorsqu'un utilisateur tentait de partager un fichier, le système affichait une liste d'applications « recommandées », telles que WhatsApp ou Instagram. Il s'agissait en réalité de publicités incitant les utilisateurs à installer des programmes même s'ils n'avaient aucune intention de les utiliser. Les nouveaux paramètres incluront une option permettant d'afficher les suggestions d'applications dans les espaces de partage. Désactiver cette option empêchera l'affichage de ces suggestions dans la fenêtre de partage. Il est important de noter que cette option se trouvera dans les paramètres système, et non directement dans la fenêtre de partage. C'est un petit changement, mais il pourrait faire une grande différence pour beaucoup. Microsoft laisse rarement aux utilisateurs un réel contrôle sur ce genre de paramètres ; l'ajout de cette option est donc plutôt surprenant. Cette nouvelle option s'ajoute aux récentes modifications apportées au menu Démarrer, où, dans la version mise à jour, il est enfin possible de désactiver la section « Recommandé ». Bien que Windows 11 reste un système fortement saturé de suggestions et de publicités, il est clair que Microsoft commence, au moins en partie, à prendre en compte les critiques des utilisateurs. On ne sait pas encore précisément quand ces modifications seront intégrées à la version stable du système, mais tout porte à croire qu'elles seront disponibles dans une des prochaines mises à jour de Windows 11.
