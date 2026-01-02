Samsung vise une batterie de 20 000 mAh, mais un problème ralentit tout.

Les tests d'une batterie silicium-carbone de 20 000 mAh suscitent un vif intérêt, d'autant plus qu'ils émanent de Samsung , une entreprise souvent critiquée pour la capacité de ses modèles phares. Le projet est donc ambitieux, mais encore loin d'une application pratique. Les batteries silicium-carbone utilisent une anode composée d'un matériau à base de silicium et de carbone (plus précisément), différent du graphite traditionnel . Cette approche permet de stocker beaucoup plus d'ions lithium sans augmenter significativement l'épaisseur. Dans le cas du prototype Samsung, la structure est composée de deux éléments distincts. Le premier module offre une capacité de 12 000 mAh , pour une épaisseur de 6,3 mm et des dimensions de 10 cm sur 6,8 cm . Le second module, conçu comme une cellule concurrente, ajoute 8 000 mAh , réduisant l'épaisseur à 4 mm tout en conservant les mêmes dimensions. La phase de test a cependant révélé une limitation importante : la cellule de 8 000 mAh a gonflé de 4 mm à 7,2 mm , soit une augmentation d’environ 80 % , ce qui confirme le caractère expérimental du projet. Un tel comportement rend impossible d'imaginer une utilisation commerciale à court terme .
Parallèlement, les concurrents chinois continuent de miser sur des capacités supérieures, testant des batteries de 10 000 mAh et évaluant des smartphones de 15 000 mAh dans les années à venir. Cette comparaison pénalise particulièrement les appareils Samsung , qui restent cantonnés à des batteries d'environ 5 000 mAh , comme c'est le cas pour le futur Galaxy S26 Ultra . Il est donc clair que tôt ou tard, le constructeur coréen devra réagir pour réaffirmer sa supériorité. Cependant, suite au scandale du Galaxy Note 7 , Samsung semble avoir freiné des quatre fers en matière d'autonomie, après avoir été durement touché par l'incident. Et peut-être, au vu des difficultés techniques rencontrées lors de ces tests, pouvons-nous comprendre la complexité de trouver un juste équilibre entre ambition et fiabilité.
