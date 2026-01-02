Les banques européennes vont licencier 200 000 employés. L’IA supprime des emplois.

Se connecter  
Publié le: 02/01/2026 @ 15:35:56: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieLe secteur bancaire européen est confronté à sa plus grande transformation de l'emploi depuis des années. Une analyse de Morgan Stanley prévoit que d'ici 2030, plus de 200 000 emplois pourraient disparaître des banques européennes : soit environ 10 % des effectifs des 35 plus grandes institutions financières de la région. L'intelligence artificielle devient un outil essentiel d'optimisation des coûts pour les banques. Les réductions les plus importantes concerneront les services administratifs (ceux qui n'ont pas de contact direct avec la clientèle), la gestion des risques et la conformité réglementaire. Dans ces domaines, les algorithmes peuvent analyser les données plus rapidement et plus efficacement que les humains. Les banques anticipent des gains d'efficacité pouvant atteindre 30 %, ce qui constitue une incitation majeure à l'automatisation. Le problème ne se limite pas à l'Europe. En octobre dernier, Goldman Sachs a averti ses employés américains de licenciements et d'un gel des embauches jusqu'à fin 2025. L'entreprise met en œuvre le programme « OneGS 3.0 », qui utilise l'IA dans des processus allant du service client au reporting (même si le code écrit par cette IA présente des failles critiques ).

Certaines institutions mettent déjà leurs plans en œuvre. La banque néerlandaise ABN Amro prévoit de réduire ses effectifs d'un cinquième d'ici 2028, et le PDG de la Société Générale a déclaré que « rien n'est sacré » dans le processus de restructuration. Parallèlement, les agences physiques ferment leurs portes, perdant de leur importance face à la popularité croissante des services bancaires en ligne. Tous les dirigeants du secteur ne partagent pas cet enthousiasme face à cette révolution. Des représentants de JPMorgan Chase avertissent que si les jeunes employés ne maîtrisent pas les fondamentaux du métier, cela pourrait nuire à l'ensemble du secteur à l'avenir. Un manque de personnel expérimenté pourrait impacter la qualité du service client et de la gestion des risques. La transformation du secteur bancaire européen reflète une tendance plus large : l’intelligence artificielle transforme de plus en plus le marché du travail, notamment dans les secteurs qui reposent sur le traitement des données et les processus répétitifs. Et rien ne semble pouvoir l’arrêter.
