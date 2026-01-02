La Chine considère la réunification avec Taïwan comme inévitable. Un monde sans processeurs se rapproche.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La Chine considère la réunification avec Taïwan comme inévitable. Un monde s...
Publié le: 02/01/2026 @ 15:35:16: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielDans son discours du Nouvel An, le président chinois Xi Jinping a qualifié la réunification avec Taïwan d'« inévitable », au moment même où l'armée chinoise menait ses plus importants exercices militaires jamais organisés autour de l'île. Cette nouvelle est préoccupante pour le secteur technologique, car Taïwan produit la grande majorité des puces les plus avancées au monde. Les derniers exercices militaires, baptisés « Mission Justice 2025 », ont été nettement plus importants que les opérations précédentes de 2022 et 2024. Les forces chinoises ont non seulement encerclé l'île, mais ont également mené des simulations visant à « couper les lignes des forces séparatistes et à bloquer toute intervention extérieure ». Les analystes notent que la régularité de ces exercices indique un changement de ton de la Chine, passant d'une attitude réactive à une attitude provocatrice. Les conséquences d'un éventuel conflit technologique mondial seraient catastrophiques. Taïwan produit la plupart des processeurs de pointe, notamment ceux utilisant la technologie 2 nm . TSMC, le plus grand fabricant de puces taïwanais, domine le marché des semi-conducteurs ; sans lui, la production mondiale de smartphones, d'ordinateurs et de systèmes d'IA serait paralysée.

Bien que TSMC, Intel et Samsung construisent de nouvelles usines aux États-Unis et en Europe, seules quelques-unes ont déjà démarré leur production. Par ailleurs, l'encapsulation avancée des puces reste majoritairement réalisée à Taïwan. L'entreprise néerlandaise ASML, qui fournit des machines de lithographie EUV essentielles, a installé des systèmes d'arrêt d'urgence à distance dans ses usines taïwanaises afin de parer à toute éventualité. Les tensions se sont exacerbées après l'annonce, en décembre, d'un contrat d'armement de 11,1 milliards de dollars entre les États-Unis et Taïwan. En réaction aux exercices militaires chinois, les ambassadeurs des États-Unis, d'Australie, du Japon et d'Inde se sont réunis. D'autres pays se préparent également à un éventuel conflit. Le député Seth Moulton a suggéré que les États-Unis pourraient détruire les usines de TSMC en cas d'invasion. La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a qualifié un conflit potentiel de « crise existentielle » pour son pays. Les Philippines ont autorisé les États-Unis à utiliser leurs bases militaires situées face à Taïwan.

Les experts soulignent qu'une escalade du conflit se transformerait en crise économique mondiale, affectant tous les secteurs de l'économie, notamment l'industrie technologique. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la situation, malgré la montée des tensions, n'est pas encore devenue incontrôlable.
Les banques européennes vont licencier ... »« Le Ryzen 7 9800X3D bat le record du mond...
Plus d'actualités dans cette catégorie
02-01Samsung vise une batterie de 20 000 mAh, mais un problème ralentit tout.
31-12Cette nouvelle station d'accueil USB transforme votre PC en Super Nintendo.
31-12La norme GPIB, vieille de 53 ans, fait son grand retour. Elle s'équipe désormais d'Ethernet et de PoE.
26-12Les fabricants de PC commercialiseront des modèles équipés de 8 Go de RAM.
26-12Les anciennes cartes Radeon sont 30 % plus rapides. Le nouveau pilote est surprenant.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Social Social
Meta n'a pas réduit les arnaques sur Facebook et Instagram : elle les a masquées ou déplacées.
Matériel Matériel
Samsung vise une batterie de 20 000 mAh, mais un problème ralentit tout.
Economie Economie
Les banques européennes vont licencier 200 000 employés. L’IA supprime des emplois.
Matériel Matériel
La Chine considère la réunification avec Taïwan comme inévitable. Un monde sans processeurs se rapproche.
AMD AMD
Le Ryzen 7 9800X3D bat le record du monde d'overclocking
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?