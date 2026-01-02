Le Ryzen 7 9800X3D bat le record du monde d'overclocking

AMD dévoilera prochainement ses nouveaux processeurs de la série X3D au CES 2026. Parmi eux, le Ryzen 7 9850X3D devrait remplacer le modèle actuel 9800X3D. D'ici là, ce dernier a établi un nouveau record d'overclocking. Un overclockeur chinois connu sous le pseudonyme de Hero a établi un nouveau record d'overclocking avec un processeur Ryzen 7 9800X3D, cadencé à 7 335,48 MHz. Ce chiffre est légèrement supérieur au précédent record, mais dans le monde de l'overclocking extrême, même une si petite différence compte. La carte mère utilisée pour établir ce record était la Colorful iGame X870E Vulcan OC V14. Ce modèle haut de gamme, conçu pour les overclockeurs, dispose d'une alimentation surdimensionnée et de seulement deux emplacements pour la RAM, permettant ainsi d'atteindre des fréquences élevées. Les détails concernant la mémoire utilisée restent inconnus, si ce n'est qu'il s'agissait d'un module DDR5. Le processeur a fonctionné à des tensions très élevées, atteignant 1,688 V. Un refroidissement à l'azote liquide a été utilisé lors des tests, maintenant ainsi les températures à un niveau sûr. Des fréquences d'horloge élevées pour le processeur non central ont également été atteintes, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur les performances dans les applications pratiques.
Le précédent record était détenu par l'overclockeur taïwanais Hicookie, qui avait atteint 7 313 MHz sur une carte mère Gigabyte X870 Aorus Tachyon Ice. Le nouveau résultat n'est supérieur que de 22 MHz, mais dans la course aux records du monde, chaque mégahertz compte. Tout porte à croire que ce record ne tiendra pas longtemps. Avec la sortie prochaine des nouveaux processeurs X3D, l'intérêt des overclockeurs ne fera que croître, et le Ryzen 7 9800X3D figurera probablement à plusieurs reprises dans le classement de HWBot. Le Ryzen 7 9850X3D sera basé sur l'architecture Zen 5 et devrait être commercialisé aux alentours de 500 $. Ce processeur offrira toujours 8 cœurs et 16 threads, ainsi que la large mémoire cache L3 de 96 Mo propre à la série X3D. Le principal changement résidera dans sa fréquence turbo.
Le précédent record était détenu par l'overclockeur taïwanais Hicookie, qui avait atteint 7 313 MHz sur une carte mère Gigabyte X870 Aorus Tachyon Ice. Le nouveau résultat n'est supérieur que de 22 MHz, mais dans la course aux records du monde, chaque mégahertz compte. Tout porte à croire que ce record ne tiendra pas longtemps. Avec la sortie prochaine des nouveaux processeurs X3D, l'intérêt des overclockeurs ne fera que croître, et le Ryzen 7 9800X3D figurera probablement à plusieurs reprises dans le classement de HWBot. Le Ryzen 7 9850X3D sera basé sur l'architecture Zen 5 et devrait être commercialisé aux alentours de 500 $. Ce processeur offrira toujours 8 cœurs et 16 threads, ainsi que la large mémoire cache L3 de 96 Mo propre à la série X3D. Le principal changement résidera dans sa fréquence turbo.
Plus d'actualités dans cette catégorie
03-11AMD va-t-elle cesser de publier des pilotes graphiques pour Windows 10 ? L’entreprise s’exprime sur le sujet.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité