Doom en économiseur d'écran Windows. Le jeu culte fait son grand retour dans un format inédit.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Doom en économiseur d'écran Windows. Le jeu culte fait son grand retour dans u...
Publié le: 02/01/2026 @ 01:23:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDoom est l'un des rares jeux à avoir fonctionné sur la plupart des appareils, même ceux qui ne sont pas conçus pour le jeu. On l'a vu tourner sur des appareils comme des réfrigérateurs, des fers à friser, des cigarettes électroniques et des machines à laver. Désormais, ce jeu de tir culte des années 90 est devenu un économiseur d'écran. Le développeur Wiaam Suleiman est à l'origine de ce projet original. Il a publié l'outil Doom Screen Saver, qui permet d'utiliser Doom comme économiseur d'écran Windows. Le tout tient dans un seul fichier avec l'extension .scr, un format qui, malgré son ancienneté, est toujours pris en charge par les versions récentes de Windows. Doom peut se lancer automatiquement lorsque votre ordinateur est inactif, comme un économiseur d'écran classique. Vous pouvez également lancer le programme manuellement ou le configurer dans les paramètres système. Les économiseurs d'écran ont été créés principalement pour protéger les anciens moniteurs CRT du marquage d'image. Leur importance a considérablement diminué avec l'avènement des écrans LCD. Aujourd'hui, les économiseurs d'écran font leur grand retour, notamment à l'ère des écrans OLED. Doom a été conçu précisément dans ce but. Le développeur a supprimé l'interface classique du jeu et, à la place, le visage de Doomguy apparaît périodiquement à l'écran, changeant de position pour éviter qu'une seule image ne reste figée.

L'écran de veille est basé sur Doom Retro, un portage moderne et open source du Doom original. Ce projet privilégie la simplicité tout en conservant l'esprit du jeu original. Doom Retro est issu du projet Chocolate Doom et est toujours activement développé. D'après le développeur, Doom Screen Saver consomme très peu de ressources processeur, ce qui lui permet de fonctionner en arrière-plan pendant de longues périodes sans impact notable sur la charge système. Pendant son exécution, il peut jouer l'intégralité du premier épisode du jeu, Knee-Deep in the Dead, tel qu'il figurait dans la version shareware originale. Bien que des économiseurs d'écran Doom existaient déjà il y a des années, cette version se distingue par la possibilité de jouer au jeu du début à la fin. Ces dernières années, des versions fonctionnant sur des batteries externes et même sur un satellite en orbite terrestre ont vu le jour. Parallèlement, l'intérêt pour le Doom classique ne cesse de croître, comme en témoigne le projet DoomScroll, qui permet aux joueurs de jouer à des milliers de niveaux créés par les fans directement dans leur navigateur.

Grâce aux progrès technologiques, la plupart des appareils ne représentent plus un obstacle pour Doom, jeu vieux de 32 ans. Il y a quelque temps, le créateur de la chaîne Bringus Studios a fait tourner le célèbre shoot'em up sur une imprimante thermique Epson M287D, équipée de Windows 7 Embedded. Pour ce faire, un programme spécifique a dû être développé afin de capturer l'image du jeu sur l'imprimante. Le résultat est, bien sûr, curieux, car une fluidité de jeu optimale est impossible (la génération d'une image prend 4 secondes).
Des clés ROM pour PlayStation 5 sont ap... »« WhatsApp lance les festivités du Nouvel...
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-12Test Forgotten Realms: Demon Stone (PC) - Un portage direct du jeu de 2004
29-12Test Radiolight (PC) - Un thriller policier dans la lignée de Firewatch
29-12Préparez vos ordinateurs pour le GTA San Andreas nouvelle génération !
26-12Test LET IT DIE: INFERNO (PS5) - Un épisode très différent du premier
24-12Test The House of the Dead 2: Remake (Nintendo Switch) - La maison des morts revit.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
AMD AMD
Le Ryzen 7 9800X3D bat le record du monde d'overclocking
Consoles Consoles
Des clés ROM pour PlayStation 5 sont apparues en ligne.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Doom en économiseur d'écran Windows. Le jeu culte fait son grand retour dans un format inédit.
Social Social
WhatsApp lance les festivités du Nouvel An avec une nouvelle mise à jour «feux d'artifice».
Android Android
Un milliard d'appareils Android sont menacés et la seule solution passe par votre portefeuille.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?