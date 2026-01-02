Doom en économiseur d'écran Windows. Le jeu culte fait son grand retour dans un format inédit.

Publié le: 02/01/2026 @ 01:23:08: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Doom est l'un des rares jeux à avoir fonctionné sur la plupart des appareils, même ceux qui ne sont pas conçus pour le jeu. On l'a vu tourner sur des appareils comme des réfrigérateurs, des fers à friser, des cigarettes électroniques et des machines à laver. Désormais, ce jeu de tir culte des années 90 est devenu un économiseur d'écran. Le développeur Wiaam Suleiman est à l'origine de ce projet original. Il a publié l'outil Doom Screen Saver, qui permet d'utiliser Doom comme économiseur d'écran Windows. Le tout tient dans un seul fichier avec l'extension .scr, un format qui, malgré son ancienneté, est toujours pris en charge par les versions récentes de Windows. Doom peut se lancer automatiquement lorsque votre ordinateur est inactif, comme un économiseur d'écran classique. Vous pouvez également lancer le programme manuellement ou le configurer dans les paramètres système. Les économiseurs d'écran ont été créés principalement pour protéger les anciens moniteurs CRT du marquage d'image. Leur importance a considérablement diminué avec l'avènement des écrans LCD. Aujourd'hui, les économiseurs d'écran font leur grand retour, notamment à l'ère des écrans OLED. Doom a été conçu précisément dans ce but. Le développeur a supprimé l'interface classique du jeu et, à la place, le visage de Doomguy apparaît périodiquement à l'écran, changeant de position pour éviter qu'une seule image ne reste figée.
L'écran de veille est basé sur Doom Retro, un portage moderne et open source du Doom original. Ce projet privilégie la simplicité tout en conservant l'esprit du jeu original. Doom Retro est issu du projet Chocolate Doom et est toujours activement développé. D'après le développeur, Doom Screen Saver consomme très peu de ressources processeur, ce qui lui permet de fonctionner en arrière-plan pendant de longues périodes sans impact notable sur la charge système. Pendant son exécution, il peut jouer l'intégralité du premier épisode du jeu, Knee-Deep in the Dead, tel qu'il figurait dans la version shareware originale. Bien que des économiseurs d'écran Doom existaient déjà il y a des années, cette version se distingue par la possibilité de jouer au jeu du début à la fin. Ces dernières années, des versions fonctionnant sur des batteries externes et même sur un satellite en orbite terrestre ont vu le jour. Parallèlement, l'intérêt pour le Doom classique ne cesse de croître, comme en témoigne le projet DoomScroll, qui permet aux joueurs de jouer à des milliers de niveaux créés par les fans directement dans leur navigateur.
Grâce aux progrès technologiques, la plupart des appareils ne représentent plus un obstacle pour Doom, jeu vieux de 32 ans. Il y a quelque temps, le créateur de la chaîne Bringus Studios a fait tourner le célèbre shoot'em up sur une imprimante thermique Epson M287D, équipée de Windows 7 Embedded. Pour ce faire, un programme spécifique a dû être développé afin de capturer l'image du jeu sur l'imprimante. Le résultat est, bien sûr, curieux, car une fluidité de jeu optimale est impossible (la génération d'une image prend 4 secondes).
