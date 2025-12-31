WhatsApp lance les festivités du Nouvel An avec une nouvelle mise à jour «feux d'artifice».

Chaque réveillon du Nouvel An s'accompagne d'un trafic considérable sur WhatsApp , avec une explosion des messages et des appels aux alentours de minuit. La plateforme se prépare à ce moment depuis longtemps, et c'est devenu la période la plus chargée de l'année pour échanger des vœux et garder le contact avec ses proches éloignés. Pour accueillir 2026, le service a introduit de nouvelles fonctionnalités dédiées aux fêtes de fin d'année, conçues pour rendre le partage des moments de fin d'année plus immédiat . WhatsApp propose un nouveau pack de stickers 2026 , prêt à l'emploi, qui vous permet d'ajouter une référence claire à la nouvelle année dans vos conversations. Les stickers sont un moyen rapide de personnaliser vos vœux. Pendant les appels vidéo, vous pouvez appliquer des effets graphiques tels que des feux d'artifice , des étoiles et des confettis , accessibles via l'icône des effets. Des éléments animés se superposent à l'image pour égayer l'appel. Les réactions animées liées à l' emoji confetti font également leur retour , affichant un effet spécial lorsque vous répondez à un message contenant ce symbole. Pour la première fois, les mises à jour de statut proposent des stickers animés . Une mise en page dédiée à l'année 2026 est disponible, permettant un contenu plus attrayant qu'un statut statique classique.
WhatsApp propose quelques fonctionnalités pour vous aider à gérer vos groupes pendant les préparatifs des fêtes. Créer un événement vous permet de recueillir les confirmations et de garder les informations importantes toujours accessibles en l'épinglant en haut de la conversation. Les sondages facilitent la prise de décision concernant les repas, les boissons et les activités, grâce à une méthode rapide qui évite les discussions parasites. Le partage de position en temps réel simplifie l'arrivée des invités et vous permet de garantir leur retour en toute sécurité. Les messages vocaux et les courtes vidéos constituent un moyen pratique de montrer ce qui se passe à ceux qui ne peuvent pas être présents, créant ainsi un lien direct avec ceux qui espèrent y être l'année prochaine. À une époque où la distance pèse plus lourd que jamais, ces outils facilitent la participation à une même soirée, même à distance.
Chaque année, WhatsApp devient le point de ralliement des personnes de différentes villes pour fêter le Nouvel An. L'application continue de démontrer que certaines fonctionnalités, malgré leur apparente simplicité, peuvent être plus importantes qu'il n'y paraît pour maintenir le lien social. Il suffit que le service gère l'énorme volume de messages sans planter . Y parviendra-t-il cette année ? Réponse dans quelques heures !
