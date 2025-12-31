Un milliard d'appareils Android sont menacés et la seule solution passe par votre portefeuille.

De nouvelles données sur la distribution d'Android révèlent une situation inquiétante et encore très répandue. Une part importante des appareils actifs fonctionnent avec des versions obsolètes du système d'exploitation , un choix qui ouvre la porte à des vulnérabilités difficiles à ignorer. Ce phénomène touche des centaines de millions de smartphones encore en circulation, souvent conservés par nécessité ou par habitude. Or, faute de mises à jour de sécurité , ces téléphones deviennent des cibles plus faciles pour les attaques susceptibles de voler des données personnelles . D'après les dernières données de StatCounter , plus de 30 % des utilisateurs Android utilisent encore Android 13 ou une version antérieure. Cela représente environ un milliard de smartphones actifs qui restent vulnérables à des techniques d'attaque connues, pourtant déjà corrigées dans les versions les plus récentes. Les anciennes versions du système ne présentent aucun problème, mais le véritable souci survient lorsqu'un smartphone ne peut plus recevoir les mises à jour mensuelles. Le rapport mondial sur les menaces mobiles 2025 de Zimperium souligne comment le manque de correctifs rend les téléphones plus vulnérables aux exploits .
Les mises à jour mensuelles n'introduisent presque jamais de nouvelles fonctionnalités visibles, mais elles corrigent les vulnérabilités , les bogues et les menaces précédemment identifiées . La dernière mise à jour de décembre , par exemple, a corrigé 107 vulnérabilités . Sans ces interventions, les attaques les plus récentes peuvent se poursuivre sans entrave . Les politiques d'assistance évoluent cependant. Auparavant, les mises à jour étaient généralement offertes pendant deux ou trois ans, tandis qu'aujourd'hui, plusieurs fabricants garantissent des périodes bien plus longues, jusqu'à sept ans pour le système d'exploitation et la sécurité. Cette large couverture permet de conserver le même appareil pendant plusieurs années sans risque, à condition de posséder un téléphone relativement récent. C'est bien que les délais d'assistance se soient allongés, mais qui avertira les utilisateurs qui hésitent à changer d'appareil car le leur fonctionne encore correctement ? Malheureusement, la durée de vie d'un smartphone dépend non seulement de son matériel, mais aussi de son logiciel, et négliger ce dernier peut coûter bien plus cher qu'un nouveau modèle tous les cinq ans environ.
