Cette nouvelle station d'accueil USB transforme votre PC en Super Nintendo.

La nouvelle station d'accueil SN Operator d'Epilogue est désormais disponible en précommande, permettant ainsi de jouer aux cartouches Super Nintendo sur les ordinateurs modernes. Ce dispositif fait suite au succès de la GB Operator , mais étend sa compatibilité aux cartouches Super Nintendo et Super Famicom . Le produit promet une assistance utile même pour les collections plus anciennes, grâce à des fonctions d'authentification et à un archivage intégré via l' application Playback . Epilogue a ouvert les précommandes du SN Operator au prix de 59,99 $ . La livraison est prévue pour avril 2026. Comme indiqué précédemment, l'appareil reprend la philosophie du GB Operator , mais adopte un format plus grand, compatible avec les cartouches Super Nintendo . La station d'accueil se connecte via USB à un PC, un Mac ou un appareil portable comme le Steam Deck et utilise l' application Playback pour jouer directement depuis les cartouches originales. L'application inclut un émulateur SNES , mais d'autres émulateurs sont également compatibles. La prise en charge couvre également les titres nécessitant des accessoires tels que la souris Super NES et le Super Scope , avec la possibilité d'utiliser votre souris d'ordinateur à la place des périphériques d'origine.
Outre la compatibilité des cartouches, l' application Playback permet de vérifier l'authenticité des jeux . Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les collections comprenant des jeux rares ou d'occasion. L'application peut également créer des copies numériques des cartouches et de leurs sauvegardes, vous permettant ainsi de préserver vos données même en cas de détérioration physique du support. SN Operator fonctionne avec toutes les cartouches compatibles avec le matériel Nintendo d'origine, y compris les copies non officielles. Epilogue précise toutefois que les sauvegardes doivent être effectuées uniquement avec des cartouches propriétaires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le lien officiel fourni dans la source. Tout bien considéré, à l'ère des plateformes numériques, un lecteur de cartouches Super Nintendo qui communique avec les PC modernes semble nous rappeler à quel point le lien avec les supports physiques reste fort.
