L'iPhone 17 Pro rencontre des problèmes de charge ; des utilisateurs entendent un bruit étrange.

L'iPhone 17 Pro rencontre des problèmes de charge ; des utilisateurs entendent ...
Publié le: 31/12/2025 @ 15:29:37: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'iPhone 17 Pro est un smartphone problématique depuis sa sortie. Il n'est donc pas surprenant qu'un nouveau souci soit apparu, cette fois-ci lié à la charge. Un léger bourdonnement ou un crépitement, bien audible, provenant du haut-parleur, se fait entendre pendant la charge. D'après les témoignages de propriétaires d'iPhone 17 Pro et d'iPhone 17 Pro Max, un sifflement semblable à celui d'une vieille radio se fait entendre pendant la charge. Ce bruit survient parfois lors de la lecture audio ou de la baisse du volume, et parfois même lorsque le smartphone ne diffuse aucun contenu. Certains utilisateurs signalent également un léger bourdonnement, même lorsque l'iPhone n'est pas branché, par exemple lorsque la batterie est chargée à 75 %. Les premiers signalements de ce problème sont apparus en septembre, peu après la sortie de la gamme iPhone 17. La situation est restée inchangée depuis. Certains utilisateurs ont même décidé de remplacer leur smartphone par un modèle plus récent, mais dans certains cas, le problème persistait également sur d'autres appareils.

Le type de chargeur et son origine (Apple ou non) n'ont aucune incidence. Le bruit se produit aussi bien avec les chargeurs Apple d'origine qu'avec d'autres accessoires. L'utilisation d'un chargeur MagSafe ne résout pas le problème, même si certains utilisateurs indiquent que le son est moins clair. Apple n'a pas encore communiqué officiellement sur le problème, mais les utilisateurs qui contactent l'assistance sont informés que le problème a été transmis aux équipes d'ingénierie. S'il s'agit d'un problème logiciel, un correctif pourrait être inclus dans une prochaine mise à jour d'iOS, probablement iOS 26.3, dont la sortie est prévue dans les prochaines semaines. Malheureusement, l'iPhone 17 Pro a causé de nombreux problèmes aux utilisateurs depuis sa sortie. On peut citer les témoignages de peinture qui s'écaille au dos du boîtier, d'une tache noire sur l'objectif de l'appareil photo et de composants mal ajustés. Un cas intéressant concerne un iPhone 17 Pro Max qui a perdu sa couleur après avoir été nettoyé avec une lingette humide. Il est difficile d'incriminer directement le smartphone, car le produit chimique contenu dans les lingettes pourrait être en cause. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'abandon du titane au profit de l'aluminium n'a pas été une bonne chose pour Apple. La situation s'améliorera-t-elle avec la sortie de l'iPhone 18 ?
