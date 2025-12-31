La norme GPIB, vieille de 53 ans, fait son grand retour. Elle s'équipe désormais d'Ethernet et de PoE.

Se connecter  
Publié le: 31/12/2025 @ 15:27:57: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielL'interface GPIB, également connue sous le nom d'IEEE-488, peut sembler obsolète aux utilisateurs (s'ils en ont seulement entendu parler), mais elle reste la base de la communication dans de nombreux laboratoires et environnements de mesure. Cette norme, développée par HP en 1972, a depuis longtemps disparu du marché grand public, mais elle est toujours présente dans des milliers d'appareils de test. Ces dernières semaines, cette interface, longtemps tombée dans l'oubli, a connu un regain de popularité grâce à la publication de pilotes Linux stables et au projet UsbGpib développé par XyphroLabs. Le créateur de l' adaptateur USB-GPIB open source est sur le point de publier la version 3, qui intégrera un port Ethernet compatible PoE. Cette étape importante a été confirmée par Kai Gossner, alias Xyphro. Il a annoncé que la nouvelle version dépasse le concept classique d'adaptateur USB et offrira une flexibilité nettement supérieure pour l'intégration de matériel ancien aux réseaux modernes.

Dès sa conception, le projet UsbGpib visait à permettre l'accès aux périphériques GPIB via le matériel et les logiciels actuels. L'adaptateur permet de piloter des multimètres, des oscilloscopes et des générateurs de signaux classiques depuis des ordinateurs modernes, sans nécessiter d'interfaces industrielles propriétaires et coûteuses. La solution XyphroLabs a été conçue à partir de composants facilement disponibles. Elle repose sur un microcontrôleur ATMega32U4 fonctionnant sous une tension logique de 5 V, complété par un port USB Type-C compatible USBTMC, un oscillateur à quartz de 16 MHz et un connecteur GPIB 24 broches standard. Le créateur du projet fournit non seulement les schémas et le firmware, mais aussi les fichiers d'intégration et le code source complet.

La principale nouveauté de la version 3 à venir est l'intégration d'un port Ethernet compatible PoE. Cette évolution modifie considérablement le déploiement de l'adaptateur en laboratoire. L'appareil n'est plus limité à un seul ordinateur et peut s'intégrer à une infrastructure réseau, accessible à distance depuis plusieurs postes de travail. Le développement de la nouvelle version est déjà bien avancé. Les plans des boîtiers imprimés en 3D ont été réalisés et des versions usinées par commande numérique ont été commandées. Selon le développeur, le projet est entré dans sa phase finale et les premiers prototypes devraient être disponibles fin janvier.

L'adaptateur UsbGpib a déjà été testé avec une large gamme d'appareils de mesure de nombreux fabricants, notamment HP, Rohde & Schwarz, Agilent, Tektronix, Keithley et Gould. Compatible avec plusieurs systèmes d'exploitation, il fonctionne sous Linux, Windows 7 et versions ultérieures, ainsi que macOS. La version actuelle et améliorée, UsbGpib v2, est désormais disponible à l'achat au prix de 54,99 $. C'est une excellente option pour les utilisateurs qui n'ont pas encore besoin de la prise en charge Ethernet et PoE. Ce prix est très attractif comparé aux interfaces GPIB commerciales, qui peuvent coûter jusqu'à plusieurs centaines de dollars.
