Il ne fait aucun doute que la Nintendo Switch 2 a bÃ©nÃ©ficiÃ© d'un soutien bien plus important des dÃ©veloppeurs tiers Ã son lancement que la Switch originale il y a huit ans. Ã€ l'Ã©poque, passer Ã une console hybride Ã©tait un pari risquÃ©, et Nintendo se remettait encore de l'Ã©chec retentissant de la Wii U, ce qui rendait les studios tiers comprÃ©hensiblement rÃ©ticents Ã investir des ressources dans le portage de jeux sur la nouvelle plateforme. De ce fait, en mars 2017, seuls trois titres tiers Ã©taient disponibles au lancement : Just Dance, Bomberman et Skylanders, des jeux qui ne peuvent guÃ¨re Ãªtre considÃ©rÃ©s comme des sorties majeures.
Le succÃ¨s phÃ©nomÃ©nal de la Switch originale et la dÃ©cision dÃ©libÃ©rÃ©e de Nintendo d'opter pour un matÃ©riel plus puissant ont grandement facilitÃ© le travail des dÃ©veloppeurs pour la nouvelle console. Ã€ tel point que la situation s'est paradoxalement retournÃ©e contre eux. Nombreux Ã©taient ceux qui souhaitaient accÃ©der aux kits de dÃ©veloppement de la Nintendo Switch 2, ce qui a permis aux grands studios d'Ãªtre prioritaires, tandis que beaucoup d'autres ont dÃ» patienter, retardant inÃ©vitablement la sortie de leurs jeux sur la plateforme. De plus, dÃ©but octobre, une interview exclusive rÃ©vÃ©lait que Gaijin Entertainment, le dÃ©veloppeur de War Thunder, n'avait toujours pas reÃ§u les kits de dÃ©veloppement de la Nintendo Switch 2. Peut-Ãªtre que cela changera en 2026, offrant ainsi aux dÃ©veloppeurs davantage d'opportunitÃ©s de crÃ©er des jeux nouvelle gÃ©nÃ©ration captivants et de grande qualitÃ©. Mais il est Ã©trange que Nintendo elle-mÃªme ne semble pas particuliÃ¨rement intÃ©ressÃ©e.
