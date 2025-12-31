Google Photos sera disponible sur les téléviseurs Samsung.

Google Photos débarquera enfin sur les téléviseurs l'année prochaine, avec une intégration prochaine pour les téléviseurs Samsung. Samsung a annoncé que la solution prévue permettra de transférer facilement les photos prises avec un smartphone vers les téléviseurs Samsung, où elles seront affichées en grand format, pour une expérience cinématographique optimale. Google Photos sera ainsi parfaitement intégré à l'expérience télévisuelle. Actuellement, Google Photos ne dispose pas d'application native pour téléviseur, même sur sa propre plateforme Google TV, et l'annonce de Samsung n'a pas précisé si cette nouvelle intégration se ferait via une application indépendante.
Samsung annonce que la première étape sera le lancement de Memories, une fonctionnalité permettant d'afficher des collections de photos et de vidéos sur les téléviseurs fonctionnant sous Tizen. Cette fonctionnalité sera disponible en exclusivité sur les téléviseurs Samsung pendant six mois, à partir de mars 2026. Dans un second temps, au cours du second semestre 2026, la recherche Google Photos et des fonctionnalités de manipulation d'images par intelligence artificielle générative devraient être intégrées. L'outil Create with AI proposera des modèles de thèmes optimisés par Nano Banana, ainsi que des fonctionnalités de génération et d'édition d'images, notamment Google Remix et Photo to Video. On ignore encore précisément qui aura réellement besoin de ces fonctionnalités sur un téléviseur, mais il est encourageant de voir le constructeur s'orienter dans cette direction.
