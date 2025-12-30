Test Forgotten Realms: Demon Stone (PC) - Un portage direct du jeu de 2004

Publié le: 30/12/2025 @ 15:17:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Aujourd'hui, nous replongeons dans l'univers de D&D et explorons les mondes enchanteurs des Royaumes Oubliés : Forgotten Realms : Demon Stone est axé sur les combats en temps réel et l'aventure, c'est un portage du jeu de 2004 sans changements significatifs mais qui fonctionne sur les PC modernes. Il nous propulse dans une histoire riche en personnages physiques et dynamiques, en combats spectaculaires et au rythme cinématographique. Dans Demon Stone , l'histoire suit les aventures de trois protagonistes (Halina, demi-elfe ; Rannek, demi-orc ; Jubrayl, elfe druidique) dont les destins s'entremêlent dans leur quête pour vaincre un ancien démon qui menace les Terres Intérieures. Le trio est bien développé, avec des personnalités distinctes et des interactions crédibles : Halina est agile et rusée, Rannek fort et impulsif, Jubrayl sage et réfléchi. Notre périple narratif a révélé une tension croissante, des alliances se sont formées et des liens se sont tissés sur le champ de bataille. Les motivations du démon sont simples mais efficaces : réveiller un pouvoir oublié. Nous avons été captivés car le jeu n'avait pas besoin d'une intrigue complexe pour retenir notre attention : la clé réside dans les personnages et leur interaction à l'écran. Nous avons apprécié la fluidité du récit entre les décors animés, les interludes et les dialogues brefs mais significatifs, qui nous ont permis de comprendre à quel point nous tenions à savoir qui allait gagner, qui allait faire quel sacrifice, qui allait devoir sauver qui. Nous n'attendions pas de rebondissements spectaculaires ; Nous avons suivi l'histoire pas à pas. Demon Stone privilégie une intrigue linéaire, centrée sur trois personnages qui évoluent au fil du jeu et sur leurs relations. Le lien avec l'univers de D&D est évident : dragons, magie, menaces arcaniques, races emblématiques, etc. Pas de spoilers à signaler, nous rencontrerons des personnages mystérieux, découvrirons l'étendue du cristal, combattrons un mal ancestral, sans avoir besoin de connaître tous les rebondissements de l'intrigue. Et oui, le jeu est disponible intégralement en français. Demon Stone propose un gameplay de beat'em up/action-RPG en temps réel , avec des changements de personnage, des combos, des capacités, des sauts et des parades rapides et fluides. Nous avons apprécié l'interaction entre Halina, Rannek et Jubrayl : passer de l'un à l'autre selon la situation (infiltration, force brute, magie) nous a procuré une grande polyvalence. L'accent est mis sur l'action sur le terrain, et non sur la gestion : espace, maniabilité (manette ou clavier/souris) et fluidité. Nous avons aimé la puissance des attaques, la réactivité et les animations qui s'enchaînent en combos efficaces. Le système de butin est limité, mais l'équipement et les capacités rendent la progression satisfaisante. Le rythme est soutenu : ennemis à terrasser, boss à étudier, mécaniques de parade et faiblesses à exploiter.
