Apple s'oppose à l'euro numérique : les détracteurs de la CBDC trouvent un allié

Alors que le projet de dollar numérique aux États-Unis est bloqué dans une impasse politique et fait face à une opposition croissante de la part des législateurs, l'Union européenne poursuit sans relâche son plan d'introduction d'un euro numérique. L'initiative de la Banque centrale européenne façonne de plus en plus une nouvelle architecture des paiements en Europe. Ce projet a acquis une importance stratégique et est considéré comme un élément de la souveraineté financière de l'Union, tout en menaçant Apple Pay, Google Pay et la domination de Visa et Mastercard. Les données de la Banque centrale européenne montrent qu'en 2022, les réseaux de cartes internationaux représentaient environ 61 % de toutes les transactions par carte dans la zone euro. Parallèlement, treize des vingt pays de la zone euro ne disposent pas de leur propre système national de paiement par carte. Cette dépendance vis-à-vis des infrastructures de paiement étrangères préoccupe les décideurs européens depuis des années, qui recherchent leurs propres solutions. L'euro numérique est censé résoudre ce problème, et Bruxelles le perçoit comme un outil pour limiter l'influence des entreprises financières et technologiques américaines sur un secteur clé de l'économie. Cependant, si l'indépendance en soi est hautement souhaitable, la forme qu'elle prend ne l'est pas nécessairement.
Le projet d'euro numérique revêt également une dimension géopolitique dans un contexte de tensions croissantes entre l'Union européenne et les États-Unis. Alors que Washington affirme de plus en plus ses intérêts sur la scène internationale, Bruxelles insiste sur la nécessité de s'affranchir des infrastructures contrôlées hors d'Europe. L'euro numérique sera stocké dans des portefeuilles numériques dédiés et fonctionnera comme une monnaie non programmable, avec toutefois des limites de transaction imposées. Les citoyens de la zone euro pourront l'utiliser dans les commerces physiques, en ligne et pour les paiements directs entre utilisateurs. Si tout cela semble idéal en théorie, l'euro numérique compte de nombreux opposants parmi les citoyens ordinaires, qui y voient un agenda caché et de nombreuses raisons de s'inquiéter. Nombreux sont ceux qui réclament un contrôle total des flux monétaires et la possibilité de geler les fonds des citoyens. Au vu de ce que nous avons constaté pendant la pandémie et les manifestations au Canada, ces inquiétudes ne sont pas surprenantes.
L'un des atouts majeurs du projet réside dans l'absence de frais de transaction. Contrairement à Visa, Mastercard et aux solutions basées sur Apple Pay et Google Pay, l'euro numérique ne générera aucun coût pour les commerçants ni pour les consommateurs. Cet aspect pourrait expliquer son adoption rapide après son lancement officiel. Pour les entreprises technologiques, cela représente la perte potentielle d'une des sources de revenus les plus importantes de l'écosystème européen des paiements. L'introduction d'un euro numérique est un élément de la stratégie de l'Union européenne à l'égard des géants technologiques américains. Apple s'est retrouvée au cœur de l'activité réglementaire bruxelloise ces dernières années. L'entreprise a été contrainte d'ouvrir ses systèmes iOS et iPadOS à des plateformes de téléchargement d'applications alternatives. Des changements ont également affecté le modèle de rémunération des développeurs. En 2024, Apple a été obligée d'instaurer de nouvelles conditions financières au sein de l'Union européenne, réduisant ainsi les commissions de certains développeurs d'applications. Parallèlement, les procédures antitrust en cours fragilisent davantage la position d'Apple sur le marché européen. L'entreprise fait face à des poursuites judiciaires de consommateurs devant un tribunal néerlandais, l'accusant d'abus de position dominante et de perception de commissions pouvant atteindre 30 %. Les amendes pourraient se chiffrer en centaines de millions de dollars. La pression réglementaire ne se limite pas à l'Union européenne. La Suisse, bien que n'étant pas membre de l'UE, mène également des procédures antitrust concernant Apple Pay.
La Banque centrale européenne prévoit le lancement officiel de l'euro numérique en 2029. Bien que cette date paraisse lointaine, la tendance est déjà clairement marquée. Apple Pay, Google Pay et les systèmes de cartes de paiement internationaux pourraient progressivement perdre de leur importance sur l'un des marchés des paiements les plus importants au monde dans les années à venir. Pour Apple, ce serait un coup dur porté à l'un des piliers les plus rentables de l'écosystème.
