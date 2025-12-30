Google réclame de l'argent pour l'IA dans Chrome

Publié le: 30/12/2025 @ 14:48:21: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Depuis son lancement en 2008, Google Chrome est un navigateur web entièrement gratuit. Pendant plus de quinze ans, ce modèle est resté inchangé : Google a développé Chrome comme un outil grand public, financé indirectement par la publicité et les données des utilisateurs. Or, certains signes indiquent que cette philosophie pourrait évoluer. Des fragments du code du navigateur ont été découverts, révélant des projets d'introduction de fonctionnalités payantes basées sur l'intelligence artificielle. L'information concernant la possible monétisation de Chrome provient d'une analyse du code source portée à l'attention de XDA-Developers. Cette découverte est due à Leopeva64, un analyste reconnu des évolutions des navigateurs au sein de la communauté tech, qui publie ses observations sur X. Par le passé, il a révélé à plusieurs reprises des fonctionnalités qui ont ensuite été intégrées aux versions stables de Chrome. Les fragments de code découverts indiquent que l'agent d'IA prévu pour Chrome nécessitera un abonnement. La disposition relative à l'« activation », c'est-à-dire la possibilité d'effectuer des actions pour le compte de l'utilisateur, est particulièrement importante. Cette fonctionnalité nécessitera un accès payant, au moins lors de la phase de déploiement initiale.
Le nouvel agent IA de Chrome s'appuiera sur les modèles Gemini, développés par Google et progressivement intégrés à ses autres services. Gemini peut déjà générer des résumés de contenu, faciliter la rédaction et analyser des informations sans application supplémentaire. Son rôle dans Chrome sera étendu. Les utilisateurs pourront demander à l'agent d'effectuer des actions directement dans le navigateur, comme résumer un long article, analyser le contenu vidéo ou fournir une aide contextuelle pendant la navigation. Chrome évolue ainsi d'un navigateur traditionnel vers un environnement de travail piloté par des agents intelligents, à l'instar de Windows qui se transforme en un système d'exploitation basé sur des assistants IA. On ignore pour l'instant quel modèle de paiement Google choisira. Une possibilité serait d'intégrer les fonctionnalités d'IA de Chrome aux abonnements Gemini AI Pro et Ultra existants, qui coûtent respectivement 20 $ et 250 $ par mois aux États-Unis. Cette solution permettrait à Google de regrouper son écosystème d'IA en une offre d'abonnement unique. Il est également possible que ce paiement soit temporaire. Un mécanisme similaire a déjà été utilisé lors du déploiement de Gemini dans Chrome : l’accès était initialement réservé aux abonnés, puis les fonctionnalités ont été progressivement étendues à tous les utilisateurs. Ce modèle permet à l’entreprise de tester l’intérêt du public et de préparer l’infrastructure sans risquer une réaction négative massive.
Chrome domine le marché mondial des navigateurs. D'après les données de StatCounter de novembre 2025, il est utilisé par plus de 71 % des internautes. À titre de comparaison, Firefox détient une part de marché d'un peu moins de 3 %, et Opera se situe autour de 2 %. Une telle base d'utilisateurs signifie que même un faible pourcentage de clients payants se traduirait par des revenus considérables pour Google. Apparemment, les utilisateurs ne semblent pas se préoccuper des classements de Chrome en matière de non-respect de la vie privée. Jusqu'à présent, Chrome était un outil au service du modèle économique principal de l'entreprise, basé sur la publicité et l'analyse de données. Cependant, l'introduction de fonctionnalités d'IA payantes marque un tournant. Google considère de plus en plus l'IA comme un produit premium, et non plus comme un simple complément aux services gratuits.
La monétisation de Chrome n'est toutefois pas sans risque. Les utilisateurs, habitués à la gratuité, pourraient mal réagir à toute tentative de facturation, même pour certaines fonctionnalités. L'exemple de Microsoft montre qu'une intégration agressive d'assistants IA peut susciter de vives critiques. Copilot dans Windows 11 a été source de mécontentement, et l'annonce d'un système basé sur des agents n'a fait que renforcer la résistance d'une partie de la communauté. Google devra trouver un équilibre entre la diversification de ses sources de revenus et la préservation de l'image de Chrome comme outil universel et neutre. Une stratégie trop agressive pourrait inciter certains utilisateurs à se tourner vers des navigateurs alternatifs, notamment ceux basés sur des logiciels libres. La réaction des fournisseurs de navigateurs basés sur Chromium reste incertaine. Si Google décide de facturer les fonctionnalités d'IA avancées, ses concurrents devront faire un choix : suivre le mouvement ou tirer parti de la situation et proposer des solutions similaires gratuitement. Les décisions prises dans les prochains mois pourraient avoir un impact considérable sur l'avenir du marché des navigateurs.
