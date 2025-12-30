NVIDIA investit 5 milliards de dollars dans Intel : les rivaux deviennent alliÃ©s

L'annonce par Nvidia, en septembre, d'un investissement dans Intel avait Ã©tÃ© initialement perÃ§ue comme une bouÃ©e de sauvetage pour le gÃ©ant amÃ©ricain des semi-conducteurs. Aujourd'hui, cette annonce est devenue rÃ©alitÃ©. Intel a officiellement vendu 214,7 millions d'actions Ã Nvidia Ã 23,28 dollars l'unitÃ©, confirmant une transaction d'une valeur de 5 milliards de dollars. Reuters a relayÃ© l'information, marquant ainsi l'un des moments les plus symboliques de l'histoire du marchÃ© mondial des puces. Lors de l'annonce de l'accord, le cours de l'action Ã©tait supÃ©rieur Ã sa valorisation boursiÃ¨re de l'Ã©poque. Aujourd'hui, la situation est radicalement diffÃ©rente. Le cours de l'action Intel a tellement progressÃ© que le prix de la transaction est dÃ©sormais nettement infÃ©rieur Ã sa valeur boursiÃ¨re actuelle. Cela illustre la rapiditÃ© avec laquelle la situation de l'entreprise a Ã©voluÃ© ces derniers mois. L'acquisition d'une participation par Nvidia a Ã©tÃ© approuvÃ©e par la Federal Trade Commission dÃ©but dÃ©cembre ; la finalisation de l'opÃ©ration n'Ã©tait donc plus qu'une question de temps. Au moment de la publication, la capitalisation boursiÃ¨re d'Intel s'Ã©levait Ã 172,67 milliards de dollars. Cela reprÃ©sente une hausse significative par rapport Ã 2024 et Ã la majeure partie de 2025, pÃ©riodes durant lesquelles la valorisation de l'entreprise avait chutÃ© jusqu'Ã 82,71 milliards de dollars. Ce net revirement de la perception des investisseurs dÃ©montre que le marchÃ© ne considÃ¨re plus Intel comme une entreprise sur la dÃ©fensive, mais comme une entreprise qui retrouve son importance stratÃ©gique. Ce changement s'explique non seulement par l'amÃ©lioration des rÃ©sultats, mais aussi par un soutien financier sans prÃ©cÃ©dent du gouvernement amÃ©ricain et, dÃ©sormais, de Nvidia.
Le parcours d'Intel jusqu'Ã sa situation actuelle a Ã©tÃ© exceptionnellement difficile. Des annÃ©es d'investissement dans de nouvelles usines et des procÃ©dÃ©s technologiques ont mis Ã rude Ã©preuve les finances de l'entreprise. ParallÃ¨lement, la controverse entourant les questions de sÃ©curitÃ© nationale et les liens passÃ©s du PDG, Lip-Bu Tan, avec la Chine n'a cessÃ© de s'amplifier. Il y a quelques mois, les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque l'administration du prÃ©sident Donald Trump a ouvertement cherchÃ© Ã le destituer. Finalement, le conflit s'est soldÃ© par un compromis politique. Washington a dÃ©cidÃ© d'acquÃ©rir une participation dans Intel pour 8,9 milliards de dollars, signalant clairement que l'avenir de l'entreprise est considÃ©rÃ© comme stratÃ©gique pour les Ã‰tats-Unis. L'investissement de Nvidia s'inscrit dans la mÃªme logique de reconstruction du secteur des semi-conducteurs amÃ©ricain. Peu aprÃ¨s l'annonce de l'investissement gouvernemental et l'acquisition de parts par Nvidia, Intel et Nvidia ont dÃ©voilÃ© les SoC Intel x86 RTX , une initiative qui a surpris de nombreux observateurs, compte tenu des dÃ©cennies de rivalitÃ© acharnÃ©e entre les deux entreprises. Des sources proches des deux sociÃ©tÃ©s soulignent cependant que ce partenariat Ã©tait en prÃ©paration depuis bien plus longtemps et n'Ã©tait pas le fruit de pressions politiques. Bien que la date de sortie des nouvelles puces reste inconnue, l'annonce de cette collaboration laisse entrevoir un changement potentiel dans l'architecture du marchÃ©. L'association du savoir-faire d'Intel en matiÃ¨re de conception de processeurs x86 et de la position dominante de Nvidia dans le domaine des accÃ©lÃ©rateurs graphiques et d'IA pourrait donner naissance Ã des solutions susceptibles de reprÃ©senter une menace sÃ©rieuse pour la concurrence.
Le parcours d'Intel jusqu'Ã sa situation actuelle a Ã©tÃ© exceptionnellement difficile. Des annÃ©es d'investissement dans de nouvelles usines et des procÃ©dÃ©s technologiques ont mis Ã rude Ã©preuve les finances de l'entreprise. ParallÃ¨lement, la controverse entourant les questions de sÃ©curitÃ© nationale et les liens passÃ©s du PDG, Lip-Bu Tan, avec la Chine n'a cessÃ© de s'amplifier. Il y a quelques mois, les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque l'administration du prÃ©sident Donald Trump a ouvertement cherchÃ© Ã le destituer. Finalement, le conflit s'est soldÃ© par un compromis politique. Washington a dÃ©cidÃ© d'acquÃ©rir une participation dans Intel pour 8,9 milliards de dollars, signalant clairement que l'avenir de l'entreprise est considÃ©rÃ© comme stratÃ©gique pour les Ã‰tats-Unis. L'investissement de Nvidia s'inscrit dans la mÃªme logique de reconstruction du secteur des semi-conducteurs amÃ©ricain. Peu aprÃ¨s l'annonce de l'investissement gouvernemental et l'acquisition de parts par Nvidia, Intel et Nvidia ont dÃ©voilÃ© les SoC Intel x86 RTX , une initiative qui a surpris de nombreux observateurs, compte tenu des dÃ©cennies de rivalitÃ© acharnÃ©e entre les deux entreprises. Des sources proches des deux sociÃ©tÃ©s soulignent cependant que ce partenariat Ã©tait en prÃ©paration depuis bien plus longtemps et n'Ã©tait pas le fruit de pressions politiques. Bien que la date de sortie des nouvelles puces reste inconnue, l'annonce de cette collaboration laisse entrevoir un changement potentiel dans l'architecture du marchÃ©. L'association du savoir-faire d'Intel en matiÃ¨re de conception de processeurs x86 et de la position dominante de Nvidia dans le domaine des accÃ©lÃ©rateurs graphiques et d'IA pourrait donner naissance Ã des solutions susceptibles de reprÃ©senter une menace sÃ©rieuse pour la concurrence.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
19-12Des employÃ©s de Samsung ont acceptÃ© des pots-de-vin de clients dÃ©sespÃ©rÃ©s d'obtenir de la DDR5
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©