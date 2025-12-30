YouTube est inondé de contenus générés par l'IA. Un nouveau rapport ne laisse aucun doute à ce sujet.

L'intelligence artificielle a bouleversé notre quotidien. YouTube ne fait pas exception, avec son abondance de contenus générés par l'IA. Un nouveau rapport révèle l'ampleur de ce phénomène. On estime que plus de la moitié des articles publiés en ligne aujourd'hui sont créés grâce à l'intelligence artificielle. Une tendance similaire s'observe sur YouTube, où une part croissante du contenu est constituée de vidéos générées par l'IA, souvent de très mauvaise qualité. Les auteurs du rapport qualifient ce type de contenu de « AI Slop ». Il s'agit de contenus produits en masse par des algorithmes, sans grande considération pour la qualité ou la valeur intrinsèque. Leur objectif principal est de générer des vues, des abonnés ou d'influencer l'opinion publique. Concrètement, ce sont des vidéos simples, souvent répétitives, conçues pour capter rapidement l'attention. Pour évaluer l'ampleur du phénomène, les auteurs du rapport ont créé un nouveau compte YouTube et ont analysé les vidéos diffusées dans Shorts. Sur les 500 premières vidéos visionnées, un pourcentage stupéfiant de 21 % étaient générées par l'IA. 33 % supplémentaires ont été qualifiées de « vidéos sans intérêt », c'est-à-dire des contenus très simples et de faible valeur, faciles à consommer mais peu utiles. Le rapport révèle également les pays où ces vidéos sont le plus visionnées. La Corée du Sud arrive en tête, suivie du Pakistan, puis des États-Unis. Ces derniers abritent d'ailleurs l'une des chaînes les plus populaires du genre, qui publie des vidéos en espagnol et compte des millions d'abonnés grâce à ses histoires animées inspirées de séries à succès.
Bien que la qualité de ces contenus puisse laisser à désirer, leur portée est immense. Les chaînes les plus populaires génèrent des centaines de millions, voire des milliards de vues. Cela se traduit par des revenus publicitaires substantiels, estimés à plusieurs millions de dollars par an. Ceci démontre que la production massive de contenus via l'IA peut s'avérer extrêmement rentable. Ce phénomène ne se limite pas à une seule plateforme. Les contenus générés par l'IA sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux, dans les articles, les graphiques et les images. Internet, longtemps créé principalement par des humains, est de plus en plus saturé de contenus générés automatiquement. Les experts soulignent qu'il est de plus en plus difficile d'échapper à ce déluge de contenus. Les utilisateurs doivent donc être plus sélectifs quant à ce qu'ils regardent et lisent. Cela illustre également l'influence considérable de l'intelligence artificielle sur l'apparence et le fonctionnement d'Internet.
