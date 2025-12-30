Installez iOS 26.2. C'est une question de sécurité.

Avec la mise à jour iOS 26.2, Apple a corrigé deux failles de sécurité importantes dont l'exploitation par des cybercriminels a été confirmée par l'entreprise. Il s'agit d'une attaque particulièrement sophistiquée ciblant des individus spécifiques et impliquant un logiciel espion. Ces types d'attaques sont particulièrement dangereux car ils ne nécessitent aucune action inhabituelle de la part de l'utilisateur. Parfois, la simple consultation d'un site web malveillant suffit à prendre le contrôle de l'appareil et à dérober des données. Ces deux vulnérabilités affectaient WebKit, le moteur de rendu qui alimente Safari et tous les autres navigateurs disponibles sur iOS. Apple exige que chaque navigateur sur iPhone utilise WebKit, qu'il s'agisse de Safari, de Chrome ou d'une autre application. La première vulnérabilité permettait aux attaquants d'exécuter leur propre code sur l'appareil de la victime. Concrètement, cela signifiait qu'ils pouvaient prendre le contrôle du système via un site web spécialement conçu à cet effet. La seconde vulnérabilité, également liée à la gestion de la mémoire, a été découverte conjointement par Apple et le Google Threat Analysis Group. Les deux vulnérabilités ont été exploitées dans le cadre d'une même attaque.
Apple a décidé de corriger simultanément la vulnérabilité sur l'ensemble de ses systèmes. Les correctifs ont été déployés non seulement pour iOS 26.2 et iPadOS 26.2, mais aussi pour des versions antérieures, telles qu'iOS 18.7.3 et iPadOS 18.7.3. Des mises à jour ont également été publiées pour macOS Tahoe 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2, visionOS 26.2 et Safari 26.2. L'entreprise a toujours gardé le silence sur les détails techniques des vulnérabilités afin d'éviter de faciliter leur exploitation. On sait toutefois que les correctifs comprennent une meilleure gestion de la mémoire et des mécanismes de validation des données supplémentaires. Le cas d'iOS 26.2 illustre l'importance des mises à jour système régulières. Les attaques zero-day exploitent principalement les logiciels obsolètes. Dès qu'un correctif est disponible, retarder son installation accroît considérablement le risque. Il convient également d'être prudent lorsqu'on clique sur des liens, surtout ceux reçus par SMS ou par courriel de sources inconnues. Pour ceux qui craignent d'être la cible d'attaques sophistiquées, Apple propose un mode de verrouillage qui restreint davantage le fonctionnement de certaines fonctionnalités du système et réduit la surface d'attaque.
