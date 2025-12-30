Se connecter  
Xiaomi a inauguré une usine entièrement automatisée. Sans personnel ni lumière.
Publié le: 30/12/2025 @ 00:31:53: Par Nic007 Dans "Economie"
EconomieXiaomi a annoncé l'ouverture d'une nouvelle usine, déjà considérée comme l'un des projets les plus avancés technologiquement de tout l'écosystème de l'entreprise. L'usine fonctionne sans intervention humaine ni éclairage artificiel, reposant exclusivement sur des robots, des algorithmes d'intelligence artificielle et des systèmes numériques intégrés. C'est un signe clair que le géant chinois entre dans la prochaine phase de sa transformation industrielle. La nouvelle usine ne se limite pas à une simple chaîne de montage. La conception, la recherche et le développement, ainsi que la production en série de gros appareils électroménagers pour la maison connectée sont désormais regroupés sous un même toit. Xiaomi poursuit ainsi sa stratégie de développement de sa propre base industrielle, réduisant sa dépendance vis-à-vis des sous-traitants et partenaires de fabrication externes. L'usine de Wuhan a été conçue comme un complexe de production entièrement autonome, fonctionnant 24 h/24 et 7 j/7. L'ensemble du processus, de la livraison des composants au contrôle qualité final, est géré par des systèmes automatisés. L'intelligence artificielle analyse les données en temps réel et une infrastructure IoT supervise chaque étape de l'assemblage. Concrètement, cela signifie une usine capable de réagir de manière autonome aux changements du processus de production, de détecter les écarts de qualité et d'optimiser le fonctionnement des machines sans intervention humaine.



L'une des caractéristiques les plus marquantes de la nouvelle usine est l'absence totale d'éclairage. Les robots industriels et les systèmes de vision par capteurs ne nécessitent aucune lumière, et l'usine a été conçue dès le départ pour fonctionner dans l'obscurité la plus totale. Cette solution est en parfaite adéquation avec la philosophie de l'entreprise, qui vise à optimiser au maximum ses coûts d'exploitation et d'infrastructure. L'échelle de production est impressionnante : un climatiseur fini sort des chaînes de montage toutes les 6,5 secondes. Cette efficacité témoigne des progrès considérables de l'automatisation dans le secteur de l'électroménager et de l'avantage concurrentiel qu'un fabricant peut tirer de la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de production. Cette nouvelle usine s'inscrit pleinement dans la vision à long terme de Xiaomi pour le développement de l'écosystème de la maison connectée. L'entreprise ambitionne de commercialiser plus rapidement ses nouveaux appareils, d'améliorer le contrôle qualité et d'adapter sa production à la demande. L'automatisation et l'intégration des processus de conception et de production raccourcissent le délai entre l'idée et le produit fini. La centralisation de l'ensemble du cycle sur un seul site permet également de réduire les coûts et d'améliorer la gestion des ressources. L'usine de Wuhan devient ainsi non seulement un site de production, mais aussi un élément clé de l'avantage technologique de Xiaomi.
