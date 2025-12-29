La hausse des prix de la RAM pourrait retarder le lancement de la prochaine génération de consoles.

La flambée des prix de la RAM pourrait retarder le lancement de la prochaine génération de consoles. Selon Insider Gaming, la demande croissante d'applications d'IA et la pénurie de RAM qui en découle suscitent d'intenses discussions au sein des directions des fabricants. Ces derniers mois, le prix des modules de RAM a augmenté de plusieurs centaines de pour cent. Cette situation impacte les calculs relatifs à la production de masse compétitive des consoles. Cette inquiétude concerne non seulement les futures consoles, mais aussi d'éventuelles hausses de prix pour les consoles actuelles en 2026. Les constructeurs se demandent donc s'il convient de reporter la période de sortie initialement prévue entre 2027 et 2028, dans l'espoir d'une augmentation des capacités de production et d'une baisse des prix. Quoi qu'il en soit, une nouvelle augmentation de prix pour la génération actuelle est considérée comme probable.
