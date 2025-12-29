Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Radiolight (PC) - Un thriller policier dans la lignée de Firewatch
Publié le: 29/12/2025 @ 16:26:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosRadiolight se déroule dans le parc national d'Ashwood Creek, un endroit si magnifique qu'on pourrait en imprimer des cartes postales et distribuer des bons de voyage. Le protagoniste, un policier nommé Ethan, est envoyé dans cette région isolée à la recherche d'un enfant disparu et, simultanément, d'un garde forestier porté disparu. Il semblerait que les gens se perdent constamment dans ce parc, et c'est apparemment au tour de notre héros. L'outil principal d'Ethan est un talkie-walkie, qu'il utilise pour contacter son partenaire et signaler toutes sortes d'événements étranges. Il utilise également un récepteur radio, capable de capter des signaux inquiétants, d'écouter de la musique, et même de repousser une créature poilue et résolument hostile. Quant à l'histoire, elle est tout simplement hallucinante, dans le meilleur sens du terme. L'auteur a créé une œuvre comparable à la série allemande « Dark » de Netflix, à ceci près que Radiolight regorge d'incohérences et d'occasions manquées. Et oui, l'intrigue est parfois plus opaque que du cheddar, soulevant une multitude de questions sans réponses. Heureusement, cela ne nous a pas empêché d'apprécier l'histoire. Il y a une secte secrète, des fantômes, des psychopathes et un jeune scout tellement perdu dans la nature environnante qu'on le recherche presque dans d'autres dimensions. En bref, enquêtez autant que vous le souhaitez. Il est facile de deviner, même d'après les captures d'écran et les bandes-annonces, d'où l'auteur a puisé son inspiration. L'influence de Stranger Things, Firewatch et même Alan Wake est évidente. Nous n'allons pas nier que nous n'avons peut-être pas tout compris, surtout la fin, et certaines questions sont restées en suspens après avoir terminé le jeu, mais au moins, c'était très intéressant et nous n'avons pas vu le temps passer
La hausse des prix de la RAM pourrait re... »« La petite nouveauté de ChatGPT qui chan...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-12Préparez vos ordinateurs pour le GTA San Andreas nouvelle génération !
26-12Test LET IT DIE: INFERNO (PS5) - Un épisode très différent du premier
24-12Test The House of the Dead 2: Remake (Nintendo Switch) - La maison des morts revit.
23-12Test Wizordum (PS5) - Un FPS à l'ambiance et aux mécaniques old-school (Heretic, Hexen, etc).
23-12Rockstar avait envisagé un GTA se déroulant à Tokyo ; le projet a finalement été abandonné.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La hausse des prix de la RAM pourrait retarder le lancement de la prochaine génération de consoles.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Radiolight (PC) - Un thriller policier dans la lignée de Firewatch
Programmation Programmation
La petite nouveauté de ChatGPT qui change notre façon d'écrire des brouillons
Programmation Programmation
Grâce à l'IA, il est possible de chauffer gratuitement les logements : c'est déjà une réalité en Finlande.
Apple Apple
Apple place certains iPhones sur la liste anticipant la fin du support
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?