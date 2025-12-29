Test Radiolight (PC) - Un thriller policier dans la lignée de Firewatch

Publié le: 29/12/2025 @ 16:26:35: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Radiolight se déroule dans le parc national d'Ashwood Creek, un endroit si magnifique qu'on pourrait en imprimer des cartes postales et distribuer des bons de voyage. Le protagoniste, un policier nommé Ethan, est envoyé dans cette région isolée à la recherche d'un enfant disparu et, simultanément, d'un garde forestier porté disparu. Il semblerait que les gens se perdent constamment dans ce parc, et c'est apparemment au tour de notre héros. L'outil principal d'Ethan est un talkie-walkie, qu'il utilise pour contacter son partenaire et signaler toutes sortes d'événements étranges. Il utilise également un récepteur radio, capable de capter des signaux inquiétants, d'écouter de la musique, et même de repousser une créature poilue et résolument hostile. Quant à l'histoire, elle est tout simplement hallucinante, dans le meilleur sens du terme. L'auteur a créé une œuvre comparable à la série allemande « Dark » de Netflix, à ceci près que Radiolight regorge d'incohérences et d'occasions manquées. Et oui, l'intrigue est parfois plus opaque que du cheddar, soulevant une multitude de questions sans réponses. Heureusement, cela ne nous a pas empêché d'apprécier l'histoire. Il y a une secte secrète, des fantômes, des psychopathes et un jeune scout tellement perdu dans la nature environnante qu'on le recherche presque dans d'autres dimensions. En bref, enquêtez autant que vous le souhaitez. Il est facile de deviner, même d'après les captures d'écran et les bandes-annonces, d'où l'auteur a puisé son inspiration. L'influence de Stranger Things, Firewatch et même Alan Wake est évidente. Nous n'allons pas nier que nous n'avons peut-être pas tout compris, surtout la fin, et certaines questions sont restées en suspens après avoir terminé le jeu, mais au moins, c'était très intéressant et nous n'avons pas vu le temps passer
