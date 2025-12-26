Se connecter  
Test LET IT DIE: INFERNO (PS5) - Un épisode très différent du premier
26/12/2025
Jeux VidéosLet It Die est sorti sur PlayStation 4 en 2016. Ce jeu d'exploration de donjons de type hack and slash, agrémenté d'éléments roguelike, vous invite à récupérer tous vos objets lorsque votre personnage meurt. Choisir un nouveau personnage pour replonger dans le donjon. Ce mois-ci, un autre développeur a sorti Let It Die: Inferno, reprenant le même thème mais avec un mode PvP en plus, faisant de cette suite un jeu de tir axé sur l'extraction. Vous incarnez l'Immortal Raider, un personnage muet chargé par la Faucheuse nommée Uncle Death de récupérer un objet spécial appelé SPLithium, des armes et divers autres objets dans un cratère géant nommé Porte de l'Enfer, puis de regagner votre base sain et sauf. Au début du jeu, un tutoriel vous expliquera les mécanismes et les fonctionnalités, avec une fin plutôt tragique, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un jeu de tir avec extraction. Avec pour thème le retour d'un maximum d'objets à chaque incursion dans les Portes de l'Enfer, Let It Die: Inferno souffre d'un problème majeur qui contredit son concept : le poids maximal de l'inventaire est très limité, ce qui peut rapidement mener à la surcharge. Même les objets consommables ont un poids non négligeable, obligeant à bien choisir ceux que l'on ramène à la base. Dans la première zone, les ennemis sont assez faciles à vaincre : un ou deux coups suffisent à les étourdir et à les immobiliser, les mettant ainsi à court d’endurance. Cependant, en progressant dans la zone suivante, la difficulté augmente considérablement : leurs attaques deviennent très agressives et leurs mouvements plus agiles que ceux de votre personnage. Cela peut entraîner de fréquentes morts lors des premières parties, dues à la surcharge et à la difficulté d'esquiver les attaques ennemies.
