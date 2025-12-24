Se connecter  
Test The House of the Dead 2: Remake (Nintendo Switch) - La maison des morts r...
Publié le: 24/12/2025 @ 16:23:34: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosThe House of the Dead 2: Remake est la nouvelle version du jeu de tir sur rails au pistolet optique, initialement sorti en arcade sur SEGA Naomi en 1998 puis adapté par la suite sur Dreamcast, PC et Wii. Pour rappel, un remake du premier jeu est sorti en 2022 et ce nouvel épisode débute peu après. Bien que la série de jeux vidéo ait été adaptée en deux films, ne vous attendez pas à une histoire profonde. House of the Dead 2 reprend exactement là où le premier opus s'était arrêté. Après que G et Rogen ont libéré la maison du professeur Curien, apparemment mort au combat, une ville entière est désormais menacée par des zombies. Plusieurs agents du gouvernement partent à la recherche de G , car son expérience du premier jeu lui permet de savoir comment se défendre contre les hordes de zombies. Cette introduction, muette et visuelle, remplace l'écran titre et donne immédiatement envie de jouer. Heureusement, aucun paiement n'est requis. Avant de commencer The House of the Dead 2 : Remake, de nombreuses options s'offrent à vous. Vous pouvez choisir la campagne, jouable en mode Arcade ou Original. Vous pouvez également vous entraîner à travers différents scénarios. Ceux qui ont déjà vaincu quelques boss peuvent se lancer dans le mode Boss. Outre les statistiques, vous pouvez aussi consulter les détails de chaque type d'ennemi. Cependant, avant de commencer le jeu, il est indispensable d'accéder aux options, car les paramètres par défaut pourraient s'avérer très frustrants.
