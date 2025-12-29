Se connecter  
La petite nouveauté de ChatGPT qui change notre façon d'écrire des brouillons
Publié le: 29/12/2025 @ 16:01:48: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationCes derniers jours, OpenAI a discrètement déployé de nouveaux blocs de formatage , une fonctionnalité conçue pour simplifier la gestion des brouillons dans ChatGPT . Cette mise à jour vise à améliorer l'interaction avec les textes structurés, comme les e-mails ou les articles , afin d'éviter que les échanges ne se limitent à de simples messages. Ce changement ne modifie pas le modèle de langage, mais il modifie l'interface lors de la manipulation de contenus plus complexes. La plateforme affichera le brouillon sous une forme similaire à celle d'un document , facilitant ainsi la lecture et la modification. La principale nouveauté réside dans l'ajout d'une petite barre d'outils qui apparaît lorsque vous sélectionnez du texte dans les grandes zones de saisie. Il s'agit d'une sorte de mini-éditeur permettant de modifier la mise en forme sans quitter la conversation. OpenAI utilise ce système pour distinguer les parties de conversation des brouillons , qui apparaissent désormais avec une structure plus familière, similaire à celle d'applications comme Word ou Gmail . L'objectif est de rendre l'édition de contenu plus rapide, en évitant les étapes supplémentaires.

Les blocs de formatage sont déployés progressivement et OpenAI prévoit d'ajouter la prise en charge d'autres formats ultérieurement. Pour l'instant, la mise à jour ne concerne que les zones de texte les plus modernes intégrées à ChatGPT. Cependant, ce déploiement se fera progressivement. Par exemple, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible dans notre cas précis, mais elle pourrait l'être d'ici quelques heures ou quelques jours.
