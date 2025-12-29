Grâce à l'IA, il est possible de chauffer gratuitement les logements : c'est déjà une réalité en Finlande.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Grâce à l'IA, il est possible de chauffer gratuitement les logements : c'est d...
Publié le: 29/12/2025 @ 15:57:33: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLa gestion énergétique des centres de données demeure un enjeu majeur, mais la Finlande propose une solution ingénieuse . Face à la consommation énergétique croissante liée à l'intelligence artificielle, ce pays nordique a imaginé de récupérer la chaleur dégagée par les serveurs pour alimenter le chauffage urbain . Cette idée découle d'un besoin profondément ressenti dans le pays, en raison de son climat rigoureux, et démontre comment une infrastructure technologique peut être intégrée aux réseaux thermiques existants. Il en résulte la valorisation d'une énergie qui serait autrement gaspillée , avec des avantages indéniables. Certaines entreprises ont déjà adopté cette approche. Le centre de données de Google à Hamina participe à la récupération de chaleur, tandis que Microsoft construit une nouvelle zone dédiée près d'Helsinki . À Mäntsälä , l'infrastructure de Nebius contribue au chauffage de 2 500 foyers grâce à l'énergie thermique récupérée. Le principe de fonctionnement reste simple. L'eau chaude produite par les serveurs est acheminée et intégrée au réseau de chauffage urbain , puis alimente les bâtiments résidentiels et de bureaux déjà raccordés à l'infrastructure.

Un fait est frappant : chaque requête adressée à ChatGPT génère suffisamment de chaleur pour alimenter 14 ampoules LED pendant une heure. L’intégration de cette énergie dans le cycle thermique local permet de disposer d’un flux continu et facilement accessible . Le nombre de centres de données aux États-Unis dépasse celui de l'Europe, mais cette initiative finlandaise souligne comment l'adoption de pratiques durables peut accompagner la croissance des infrastructures numériques. Il ne s'agit pas de solutions théoriques, mais d'applications déjà en place . À l'heure où le débat sur l'impact énergétique de l'IA s'intensifie, cet exemple nous invite à envisager les choses sous un angle différent. Autrement dit : si l'on ne peut l'empêcher, autant en tirer parti .
La petite nouveauté de ChatGPT qui chan... »« Apple place certains iPhones sur la list...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-12La petite nouveauté de ChatGPT qui change notre façon d'écrire des brouillons
23-12ChatGPT modifie désormais votre ton automatiquement et vous aide même avec vos e-mails.
23-12Les taxis autonomes ont paralysé la circulation. Il a suffi d'éteindre les lumières.
22-12Tesla met le Cybercab en circulation. Un pas de géant vers la conduite autonome.
18-12ChatGPT lance son répertoire d'applications avec Apple Music, Spotify, DoorDash et bien d'autres
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La hausse des prix de la RAM pourrait retarder le lancement de la prochaine génération de consoles.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Radiolight (PC) - Un thriller policier dans la lignée de Firewatch
Programmation Programmation
La petite nouveauté de ChatGPT qui change notre façon d'écrire des brouillons
Programmation Programmation
Grâce à l'IA, il est possible de chauffer gratuitement les logements : c'est déjà une réalité en Finlande.
Apple Apple
Apple place certains iPhones sur la liste anticipant la fin du support
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?