Apple place certains iPhones sur la liste anticipant la fin du support

Apple a entamé le processus de transformation de certains iPhones en produits vintage , puis obsolètes , anticipant un avenir où le support officiel ne sera plus disponible. Cela n'a rien d'inhabituel : tous les modèles de plus de 5 ans sont considérés comme « vintage », et après 7 ans, ils deviennent obsolètes, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus être réparés officiellement , notamment parce que les pièces détachées peuvent commencer à manquer. Il s'agit donc d'un processus régulier et très mathématique. La liste actuelle des iPhones vintage comprend : iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 8, iPhone 8 Plus. À partir de 2026, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max rejoindront cette « liste vintage », tandis que l’iPhone X, l’iPhone XR, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus passeront dans la branche des modèles obsolètes . Toute personne possédant un iPhone ancien (actuel ou à paraître prochainement) présentant un défaut potentiel aurait intérêt à envisager une réparation au plus tôt, faute de quoi il sera impossible de la faire effectuer par les voies officielles.
