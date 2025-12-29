Se connecter  
Préparez vos ordinateurs pour le GTA San Andreas nouvelle génération !
Publié le: 29/12/2025 @ 15:11:12: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLa série Grand Theft Auto a donné naissance à de nombreux opus, mais le plus emblématique reste sans doute celui qui se termine par « San Andreas ». Pour beaucoup, c'est un jeu empreint de nostalgie, un véritable retour en enfance. Un mod actuellement en développement, qui promet de donner un nouveau souffle au jeu, pourrait intéresser les joueurs. L'équipe de modding de Revolution Team a annoncé son travail sur GTA : San Andreas, utilisant le moteur RAGE Engine, le même que celui de GTA V. Les développeurs restent discrets sur les détails. On sait toutefois que le mod s'intitule « Grand Theft Auto : San Andreas - The Nextgen Edition ». Ce mod transférera l'intégralité du contenu de San Andreas original vers GTA V. Toutes les missions cultes, ainsi que celles qui nous ont donné du fil à retordre, seront rejouables dans cette nouvelle version. Bien entendu, le mod promet des graphismes bien supérieurs à ceux de l'original. Pour l'instant, les développeurs nous ont seulement dévoilé une courte bande-annonce avec la désormais culte scène où CJ tombe de la voiture de police. Ce qui frappe d'emblée, ce sont les graphismes, et notamment le système d'éclairage. L'équipe de Revolution a déjà travaillé sur Grand Theft Auto : Vice City Nextgen Edition. Par conséquent, San Andreas ne sera pas un projet amateur. Pour des raisons évidentes, il serait préférable que les développeurs le terminent avant la sortie de GTA VI, prévue pour novembre 2026. Apparemment, ils ne peuvent se permettre aucun retard supplémentaire , et GTA VI sortira durant cette période, même s'il n'est pas totalement abouti.

