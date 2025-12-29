Exynos sans AMD ? Samsung mise sur son propre GPU

Le futur processeur Samsung Exynos 2600 devrait intégrer une puce graphique basée sur l'architecture AMD RDNA4, bien que développée par Samsung. Il s'agit d'une avancée majeure pour la gamme Exynos, car c'est la première fois qu'un GPU basé sur la dernière génération d'architecture AMD, jusqu'alors principalement réservée aux cartes graphiques pour PC et consoles, est utilisé. D'après les informations disponibles, le GPU Exynos 2600 est équipé de huit unités de calcul, soit un total de 16 cœurs. Sa fréquence d'horloge devrait être de 980 MHz, légèrement inférieure à celle du modèle Xclipse 950 de l'Exynos 2500 (999 MHz). Toutefois, cette baisse de fréquence n'indique pas une régression des performances, mais résulte plutôt d'une nouvelle architecture et de modifications apportées à la conception de la puce. Selon des sources industrielles, le nouveau GPU devrait offrir des performances jusqu'à deux fois supérieures à celles de la génération précédente. L'amélioration des capacités de ray tracing est particulièrement significative, avec un gain d'environ 50 %. Il s'agit de la nouvelle génération de la gamme mobile MGFX, qui entre dans sa quatrième génération avec l'Exynos 2600. Les précédents chipsets Exynos 2200, 2400 et 2500 utilisaient les solutions MGFX2 et MGFX3, développées en collaboration avec AMD.
Le changement majeur ne réside cependant pas dans l'architecture RDNA4 elle-même, mais plutôt dans sa mise en œuvre. Avec l'Exynos 2600, Samsung a conçu pour la première fois sa propre puce graphique, en s'appuyant sur l'architecture d'AMD. Cette conception a été adaptée aux contraintes des smartphones, en tenant compte de la consommation d'énergie et de l'espace limité à l'intérieur du châssis. C'est un signe clair de la volonté du constructeur coréen de réduire progressivement sa dépendance vis-à-vis de partenaires technologiques et de développer sa propre expertise en matière de graphisme. D'après des informations non officielles, la prochaine puce, l'Exynos 2800, devrait intégrer une architecture graphique entièrement propriétaire de Samsung. Si ces rumeurs se confirment, l'Exynos 2600 assurera la transition entre la collaboration avec AMD et le développement de GPU totalement indépendant.
