Samsung teste une batterie de 20 000 mAh.

Ces dernières années, Samsung a souvent été critiqué pour la stagnation de la capacité des batteries de ses smartphones de la série S, notamment face aux fabricants chinois qui proposent des modèles relativement abordables équipés de batteries silicium-carbone d'une capacité allant jusqu'à 10 000 mAh. Cependant, des signes de changement significatif apparaissent, comme en témoignent les tests menés par Samsung SDI, qui teste actuellement une batterie silicium-carbone à deux cellules d'une capacité totale de 20 000 mAh. Il est important de noter que les batteries silicium-carbone se distinguent des batteries lithium-ion traditionnelles principalement par leur anode. Au lieu du graphite habituel, elles utilisent un composite silicium-carbone nanostructuré résistant aux fissures.
Le principal avantage de cette solution réside dans la capacité de l'anode à base de silicium à contenir jusqu'à dix fois plus d'ions lithium. Ceci permet d'accroître significativement la capacité de la batterie tout en conservant une finesse extrême. À titre d'exemple, l'iPhone Air, seulement 6 % plus fin que le Tecno Pova Slim 5G, possède une batterie dont la capacité est environ 39 % inférieure à celle de la batterie silicium-carbone du smartphone Tecno. Samsung SDI teste actuellement une batterie silicium-carbone à deux cellules de cette capacité. La cellule principale offre une capacité de 12 000 mAh et une épaisseur de 6,3 mm, tandis que la seconde, d'une capacité de 8 000 mAh, mesure 4 mm d'épaisseur. Cette technologie pourrait permettre d'améliorer considérablement l'autonomie de la batterie.
Le principal avantage de cette solution réside dans la capacité de l'anode à base de silicium à contenir jusqu'à dix fois plus d'ions lithium. Ceci permet d'accroître significativement la capacité de la batterie tout en conservant une finesse extrême. À titre d'exemple, l'iPhone Air, seulement 6 % plus fin que le Tecno Pova Slim 5G, possède une batterie dont la capacité est environ 39 % inférieure à celle de la batterie silicium-carbone du smartphone Tecno. Samsung SDI teste actuellement une batterie silicium-carbone à deux cellules de cette capacité. La cellule principale offre une capacité de 12 000 mAh et une épaisseur de 6,3 mm, tandis que la seconde, d'une capacité de 8 000 mAh, mesure 4 mm d'épaisseur. Cette technologie pourrait permettre d'améliorer considérablement l'autonomie de la batterie.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité