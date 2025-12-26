Se connecter  
Les fabricants de PC commercialiseront des modèles équipés de 8 Go de RAM.
Publié le: 26/12/2025 @ 18:02:17: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielMalgré des ressources financières suffisantes, les fabricants de PC rencontrent de sérieuses difficultés pour s'approvisionner en mémoire, ce qui limite considérablement leur capacité à répondre à la demande des consommateurs. Selon des rapports récents, l'industrie du PC est au bord du gouffre : les chaînes d'approvisionnement en DRAM sont tellement saturées que même des géants comme ASUS, HP et Dell peinent à recevoir leurs commandes. Les entreprises se tournent directement vers des fournisseurs tels que Samsung et SK Hynix dans l'espoir de conclure des contrats d'approvisionnement en DRAM à long terme, mais leurs efforts se heurtent à de fortes contraintes, car l'offre de mémoire ne peut tout simplement pas suivre la croissance rapide de la demande.

Le journal sud-coréen Chosun Biz rapporte que les prix de la mémoire DDR5 pourraient augmenter de 45 % supplémentaires l'année prochaine, après les hausses de prix déjà importantes qui ont fortement déstabilisé le marché des PC. Dans le contexte actuel, les fabricants disposent de peu de solutions pour pallier la pénurie. L'une d'elles consiste à augmenter les prix des appareils destinés au grand public, mais cette option est extrêmement peu rentable, car elle freine non seulement l'intérêt des consommateurs, mais nécessite également une hausse de prix significative pour compenser les achats de DRAM aux prix contractuels actuels. Une autre option serait de revoir la configuration des appareils et d'intégrer 8 Go de RAM dans les configurations de base des systèmes prêts à l'emploi. Cela permettrait une légère baisse de prix.
