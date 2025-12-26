Changer son adresse Gmail est possible : le cadeau de Noël que Google a raté

Google prépare une fonctionnalité très attendue : la possibilité de changer son adresse @gmail.com sans perdre l’accès aux services associés. Ce changement a été annoncé sur une page d’assistance officielle, mais pas encore par un communiqué de presse, ce qui confirme que le déploiement est encore en phase de test. Cette option représente une mise à jour importante pour les comptes créés il y a plusieurs années , époque où le choix du nom d'utilisateur avait une importance différente. Son déploiement se fait progressivement , sans calendrier précis pour sa disponibilité mondiale. D'après la documentation publiée par Google , le nouveau système vous permet de remplacer votre adresse @gmail.com actuelle par une nouvelle adresse basée sur gmail.com en changeant simplement votre nom d'utilisateur. Toutes les informations de votre compte sont conservées et votre ancienne adresse devient un alias . Dans cette configuration, la boîte aux lettres continuera de recevoir les messages à la fois à la nouvelle adresse et à l'ancienne , qui reste également valable pour accéder à des services tels que Gmail , Maps , YouTube , Google Play et Drive . Les données déjà enregistrées ne subissent aucune modification et restent pleinement accessibles.
La gestion de votre adresse présente certaines limitations : vous ne pouvez ni la supprimer ni la modifier dans les 12 mois suivant le changement, et cette opération peut être répétée jusqu’à trois fois , pour un total de quatre adresses . Google précise également que votre adresse d’origine continuera d’apparaître dans certains contextes, comme les événements de votre agenda créés avant le changement. La page d'assistance précise également les conditions de fonctionnement du nouveau système :
- L'adresse précédente est convertie en alias .
- La boîte aux lettres reçoit les messages aux deux adresses.
- Les données enregistrées sur votre compte, y compris les photos et les messages, restent inchangées.
- L'adresse précédente peut être réactivée à tout moment.
- Vous ne pouvez pas créer de nouvelle adresse @gmail.com pendant 12 mois.
- La nouvelle adresse ne peut pas être supprimée.
Cette fonctionnalité est déployée progressivement à l'échelle mondiale, et Google indique qu'elle sera gérable via la section Mon compte dès que le déploiement sera terminé. Pouvoir consulter son adresse e-mail après des années est une aubaine , surtout pour les comptes créés à une époque numérique bien antérieure à la nôtre, avec des noms parfois un peu ridicules et désormais obsolètes. Reste à voir comment Google déploiera cette option et à quelle vitesse elle sera disponible pour tous les utilisateurs.
